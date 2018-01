Basket A-2 | Andrea Costa | l' ammazza grandi | anche Trieste è caduta a Imola

Basket - troppo Bisceglie per la Frata Nardò. Altro ko al 'Pala Andrea Pasca' - : Cronaca Avvio shock con i Lions che firmano un maxi parziale di 8-21 sotto i colpi di Castelluccia e Bedetti, coadiuvati da Antonelli che sbraccia e si fa spazio nel pitturato. Quando tutto sembra ...

Basket - Andrea Bargnani rompe il silenzio : “Non sto cercando una squadra per motivi personali”. Ritiro vicino? : Andrea Bargnani ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare in prima persona, lasciando un messaggio sul proprio profilo Facebook. L’ala romana, prima scelta al Draft NBA del lontano 2006, è lontano dai parquet da molto tempo. Dal febbraio dello scorso anno, precisamente, quando aveva giocato la sua ultima partita in Eurolega con il Baskonia, squadra con cui aveva poi risolto il contratto ad aprile. Bargnani è stato abbastanza esplicito ...