Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese nel posticipo! Vince il derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Michele Vitali decisivo - Pietro Aradori leader. Raphael Gaspardo ancora protagonista : In attesa del posticipo tra Varese e Milano, la 17a giornata della Serie A di Basket ha visto tornare in vetta Brescia grazie alla vittoria nello scontro diretto sul campo di Avellino, rispondendo in maniera convincente dopo le difficoltà delle settimane precedenti. La lotta per i playoff e quella per non retrocedere proseguono in maniera frenetica. Il turno non ha lesinato sorprese e colpi di scena. Andiamo ad analizzare i migliori italiani ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : Brescia capolista solitaria. Avellino cade al supplementare. Importanti vittorie di Bologna e Cremona : La Germani Basket Brescia è la nuova capolista in solitaria della Serie A. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17a giornata contro la Sidigas Avellino. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia Brescia. Ottima ...