Barcellona Pozzo di Gotto | il sindaco ritira le deleghe all' assessore Sidoti

Mafia - 40 arresti a Messina : colpito il clan di Barcellona Pozzo di Gotto : Decapitata la Mafia barcellonese. Quaranta gli arresti in provincia di Messina da parte dei carabinieri del comando di provinciale peloritano, del Ros e della polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta dell Procura distrettuale per associazione mafiosa, estorsione, rapina, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi e violenza privata. L’operazione “Gota ...