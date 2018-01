Banche | relazione commissione approvata a maggioranza ' Bankitalia e Consob inefficaci'

Commissione Banche - nella relazione "Bankitalia e Consob inefficaci" : MILANO - Fumata nera dall'ufficio di presidenza della Commissione d'inchiesta sulle banche, che aveva sul tavolo la possibilità in extremis per giungere a una relazione unitaria al termine dei lavori ...

Passa Relazione d'inchiesta su Banche : 10,12 La Commissione d'inchiesta sulle Banche ha approvato la Relazione di maggioranza con 19 sì,tra Pd e centristi; 15 no, tra M5S,Lega,FdI.Determinanti 6 assenti Nel documento si sottolinea come nelle vicende che hanno coinvolto gli istituti oggetto di indagine "le attività di vigilanza sia sul sistema bancario (Banca d'Italia) che sui mercati finanziari (Consob) si siano rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio". Si propone di ...

Banche - Relazione M5s : condotta Boschi grave - deve dimettersi : Roma, 30 gen. , askanews, 'I presupposti sia per le dimissioni dal Governo Renzi da parte della deputata Ministra Maria Elena Boschi che per la proposizione della mozione di sfiducia , in mancanza ...

Commissione Banche - niente relazione unitaria : ogni gruppo presenta suo testo. LeU : “In quello di Casini reticenze gravi” : La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario non produrrà al termine dei lavori una relazione unitaria per mancanza di accordo tra i gruppi. Le proposte unitarie emerse nei giorni scorsi, a partire dall’istituzione di una procura nazionale per i reati finanziari, non hanno retto al clima di campagna elettorale. La rottura è stata ufficializzata dopo la riunione dell’ufficio di presidenza. “Si è constatato che ...

Banche - Relazione M5s : Governi hanno messo in pericolo lo Stato : Roma, 30 gen. , askanews, 'Governi Italiani hanno messo in serio pericolo la sicurezza dello Stato Repubblicano e del Popolo italiano, mentre gli stessi Governi avrebbero dovuto porre sapienti freni e ...

Fumata nera dalla Commissione d'inchiesta sulle Banche : non ci sarà una relazione unitaria : Non c'è accordo su una relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle banche. È quanto è emerso al termine dell'ufficio di presidenza. La Commissione è convocata alle 12 e si procederà come previsto dal regolamento. L'ufficio di presidenza della Commissione ha deciso che, entro le ore 11, tutti i gruppi dovranno presentare le proprie relazioni.Nel documento che ci è stato consegnato "non ci sono ...

Commissione Banche - difficile l'intesa sulla relazione unitaria. Ecco la prima bozza del documento : Domani scatta l'ora X per la Commissione Banche, e il Pd e il presidente Pier Ferdinando Casini si giocano tutto. L'intenzione di votare a larghissima maggioranza una relazione unitaria, che qualche giorno fa sembrava a portata di mano, oggi sembra sciogliersi come neve al sole. Almeno stando alle dichiarazioni della vigilia: nessuno scommette su un testo che sembra troppo "neutro" per accontentare i desiderata dei diversi gruppi. Non aiuta il ...

Banche - arriva la relazione finale della commissione. Ultimo direttivo Fed per Yellen : Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, e gli ad di Enel Francesco Starace, di Leonardo, Alessandro Profumo, di Poste italiane, Matteo Del Fante e di Fs, Renato ...

Commissione Banche - Casini scriverà una relazione "salomonica" senza giudizi ma solo con proposte : Verso una soluzione "salomonica" per l'atto finale della Commissione banche. I capigruppo hanno chiesto al presidente Pier Ferdinando Casini di scrivere una relazione conclusiva che non contenga giudizi di merito, ma la sola descrizione dei fatti, seguita da una serie di proposte di riforma da lasciare alla prossima legislatura. Una delle proposte riguarderà sicuramente il divieto delle cosiddette "porte girevoli, ovvero il passaggio da ...

Banche - Casini : ci sarà relazione unica con proposte su vigilanza : Roma, 12 gen. (askanews) Dai lavori della Commissione d'inchiesta sulle Banche dovrà uscire una relazione unica da votare nella sua interezza che conterrà proposte per migliorare il sistema della ...