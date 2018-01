Banche | l' intesa in Commissione sfuma sul finale

Commissione Banche - difficile l'intesa sulla relazione unitaria. Ecco la prima bozza del documento : Domani scatta l'ora X per la Commissione Banche, e il Pd e il presidente Pier Ferdinando Casini si giocano tutto. L'intenzione di votare a larghissima maggioranza una relazione unitaria, che qualche giorno fa sembrava a portata di mano, oggi sembra sciogliersi come neve al sole. Almeno stando alle dichiarazioni della vigilia: nessuno scommette su un testo che sembra troppo "neutro" per accontentare i desiderata dei diversi gruppi. Non aiuta il ...

Crack Banche Venete : parti civili possono chiedere i danni a Intesa : Novità nel processo Veneto Banca che influenzerà anche quello sulla gemella Popolare di Vicenza. Oggi nel procedimento sull'ex istituto di credito di Montebelluna il giudice ha autorizzato le parti ...

Banche venete - gli ex soci potranno rivalersi su Intesa : Buone notizie per i soci azzerati di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Gli azionisti che hanno perso tutti i loro risparmi nelle azioni delle Banche venete, vendute a prezzi gonfiati a clienti ...

Banche venete : Intesa - atto senza logica : ... passivi e rapporti giuridici di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza dando risposta urgente e concreta alla necessità di evitare effetti dirompenti per l'economia del Paese e i gravi ...

Commissione Banche - vacilla l'intesa sulle regole salva-risparmio : vacilla la relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie. E vacilla, di riflesso, anche il pacchetto di norme da proporre al prossimo Parlamento, inclusa la Procura nazionale ...

Intesa Sanpaolo - cambiamenti stanno per iniziare. E per i clienti di tutte le Banche : Nella seconda metà di febbraio è atteso il piano industriale dell'istituto di credito che aggiorna il precedente esaurito alla fine dello scorso anno..

Intesa operazione su bond garantiti ex Banche Venete : (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo , subordinatamente alle condizioni di mercato, intende lanciare prossimamente un'operazione di liability management avente ad oggetto i seguenti titoli obbligazionari ...

Intesa Spaolo : completata integrazione clientela ex Banche venete (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono state intraprese numerose attività di formazione del personale delle ex banche venete: dagli stage per tutti i colleghi, alla creazione di apposite schede informative per assicurare omogeneità alle modalità operative del personale. Sono stati previsti anche degli aff

IntesaSanPaolo - tutto ok in giorno migrazione da ex Banche venete : Roma, 11 dic. (askanews) Missione compiuta per la migrazione di 2 milioni di famiglie clienti e di 200 mila imprese dalle ex banche venete al sistema informatico di Intesa SanPaolo, che ha rilevato ...

Banche venete in Intesa : ecco che cosa succederà ai clienti : Iniziata giovedì con la chiusura anticipata degli sportelli, la «migrazione informatica» di Pop Vicenza e Veneto banca durerà fino a domenica sera. Da lunedì mattina, i 2,2 milioni di correntisti delle ex popolari si ritroveranno clienti del gruppo di Ca’ de Sass con nuove coordinate. Salgono a 6,3 miliardi le garanzie del Mf sugli Npl...

La commissione Banche si impantana su Ghizzoni : nessun accordo - domani Casini consulterà i gruppi alla ricerca di un'intesa impossibile : Convocare o non convocare l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in commissione banche? Questo è il problema. O almeno è il problema di Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione d'inchiesta ...