Axa Assicurazioni assume italiani a Londra

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) Axa Assistance Group è un marchio francese diconosciuto a livello mondiale. Nasce nel lontano 1817 come Mutuelle de l'Assurance, mentre nel 1985il nome attuale. Offresulla vita, sulla salute e sui viaggi ed è operante soprattutto in Europa, Nord America e Asia. Per 9 anni consecutivi è stata premiata come miglior brand assicurativo nel mondo Nel Regno Unito conta circa 250 dipendenti che operano nella sede di Redhill, cittadina di circa 25 mila abitanti situata nella contea del Surrey e distante circa 30 minuti di treno da. Gliselezionati da Axa entreranno dunque a far parte del servizio clienti che si occupa dellenel campo sanitario. Questa opportunità potrebbe rivelarsi un'ottima occasione sotto diversi aspetti. La vicinanza di Redhill apermette anche a chi vive nella capitale inglese di poterla raggiungere ...