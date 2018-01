Audio hot a studentessa | arrestato il prof

Audio hot alla sua studentessa 15enne : arrestato il professore del liceo di Riccione : È stato arrestato in mattinata a Riccione, dagli agenti della Questura di Rimini, il professore di una scuola superiore di Riccione accusato di atti sessuali con minorenne. Il professore, 46 anni, di ...

"Fammi vedere che sai fare - basta che non ci scoprano". Rivelati gli Audio hot del Prof. di Riccione : "Il tuo amore me lo devi dimostrare". Da pettegolezzo a scabrosa rivelazione, sono più o meno queste le dichiarazioni trapelate dai messaggi vocali di un professore a una studentessa 15enne di un istituto superiore di Riccione."Puoi farmi vedere quello che sai fare - prosegue il messaggio audio - ma senza farlo sapere. basta che non ci vedano".Sul comportamento del docente la Procura di Rimini ha aperto ora un fascicolo d'indagine per ...

