Atalanta | Orsolini lascia il club e Gasperini adesso è furioso e chiede un innesto! Tutti

Bologna - Orsolini in arrivo : accordo con Atalanta e Juve per il prestito : Riccardo Orsolini,21 anni. Afp Riccardo Orsolini sarà un giocatore del Bologna: l'attaccante classe '97 di proprietà della Juventus e ora in prestito all'Atalanta , dove però ha trovato poco spazio, ...

Atalanta : tra oggi e domani si decide il futuro di Orsolini : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , è attesa tra oggi e domani una decisione definitiva sul futuro di Riccardo Orsolini . L'Atalanta per ora ha bloccato il giocatore ma il Bologna non pare disposto ad attendere più di 48 ore per ...

Calciomercato Atalanta - se parte Orsolini si vira su Saint-Maximin : la situazione : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua la preparazione alla gara con il Napoli, prevista per sabato. Sul fronte mercato intanto la dirigenza è alle prese con la vicenda Orsolini. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus, preso dagli orobici in estate con la formula del prestito biennale, vorrebbe lasciare Bergamo per giocare con più continuità. Fino a questo momento, infatti, Gasperini gli ha concesso poco spazio ...

Bologna - colpo a centrocampo : arriva Orsolini dall’Atalanta : Bologna, colpo a centrocampo: arriva Orsolini dall’Atalanta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, colpo A centrocampo – Il Bologna si prepara alla cessione di Simone Verdi al Napoli. L’ex Empoli, con tutta probabilità, si trasferirà all’ombra del Vesuvio già in questa sessione di calciomercato. I felsinei dunque corrono subito ai ...

Atalanta-Bologna - è “giallo” Orsolini : le dichiarazioni dell’agente ribaltano la trattativa - i dettagli : “Orsolini non partirà, crediamo molto in lui. Ha un grande potenziale e anche in questo caso la Juventus ha visto giusto”, ha dichiarato Luca Percassi ieri a Tuttosport. dichiarazioni che vanno a cozzare totalmente con il pensiero dell’agente dello stesso Orsolini. “Il mio assistito potrebbe andare a Bologna”, queste le parole di Donato Di Campli rilasciate a Rai Sport. Il caso Orsolini si può ben dire che si tinge ...

Atalanta - Percassi schietto : Liverpool-Papu - la risposta al Bologna per Orsolini - gli attriti Juve-Spinazzola e la corsa a Cristante : Luca Percassi, ad dell’Atalanta, torna a parlare di calciomercato relativamente al club orobico. Il dirigente atalantino non ha peli sulla lingua ed anche stavolta è parso sincero nelle sue esternazioni, affrontando diversi casi caldi di questo calciomercato, partendo da Orsolini richiesto dal Bologna nelle ultime ore: “Per Gomez non abbiamo ricevuto richieste da parte del Liverpool, anche se sappiamo che quando i nostri giocatori si ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus e Atalanta hanno deciso il futuro di Orsolini : soluzione a sorpresa! : Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma girato in prestito biennale in estate alla’Atalanta che ha voluto a tutti costi il giocatore tanto da battere la concorrenza di altre squadre di Serie A. In questa prima parte di stagione, però, l’ex Ascoli ha trovato pochissimo spazio nello ...

Probabili formazioni/ Napoli Atalanta : quote e ultime novità live. Orsolini sotto i riflettori (Coppa Italia) : Probabili formazioni Napoli Atalanta: quote e ultime live su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia al San Paolo per i quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:48:00 GMT)

DIRETTA / Atalanta Sassuolo (risultato live 2-0) streaming video e tv : Orsolini sfiora il tris : DIRETTA Atalanta Sassuolo info streaming video e tv: in campo a Bergamo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 16:04:00 GMT)

LIVE Atalanta-Sassuolo - Coppa Italia 2017-2018 in DIRETTA : 0-0. Occasione da titolari per Orsolini e Pierini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Sassuolo, sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018. CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 14.30: confermate dunque le aspettative della vigilia con i due tecnici che hanno optato per un ampio turnover, anche in vista dei prossimi appuntamenti in campionato. 14.20: queste le formazioni ...

Calciomercato Juventus - Orsolini via dall'Atalanta a gennaio? Verona in pole : TORINO - Tra la via Emilia e l'Est, Riccardo Orsolini potrebbe trovare una nuova casa a gennaio. Almeno per qualche mese. E' una soluzione, anche se ancora non v'è certezza in quanto la Juventus deve ...