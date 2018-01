Atalanta-Juventus 0-1 | Higuain firma il successo | Buffon para un rigore a Gomez

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 0-1 : decide Higuain : BERGAMO - Dalla nebbia e' sbucata una Juve convincente nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. Trovatasi sotto di un gol , Higuain, dopo soli 3', l'Atalanta ha stentato un po' contro ...

Atalanta-Juventus è finita 0 a 1 : Atalanta-Juventus è finita 0 a 1: era la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Per la Juventus ha segnato Gonzalo Higuain al terzo minuto di gioco. Durante il primo tempo è stato concesso un rigore all’Atalanta, per un The post Atalanta-Juventus è finita 0 a 1 appeared first on Il Post.

Coppa Italia : Atalanta-Juventus 0-1 : ANSA, - BERGAMO, 30 GEN - Atalanta-Juventus 0-1 , 0-1, nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Decisivo il gol di Higuain al 3' del primo tempo. Tutte le notizie di Breaking News

Atalanta Juventus è finita 0 a 1 : Atalanta Juventus è finita 0 a 1: era la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Per la Juventus ha segnato Gonzalo Higuain al terzo minuto di gioco. Durante il primo tempo è stato concesso un rigore all’Atalanta, per The post Atalanta Juventus è finita 0 a 1 appeared first on Il Post.

Video Gol Atalanta-Juventus *-* Coppa Italia : Highlights e Tabellino 30-1-2018 : Risultato Finale Atalanta-Juventus 0-1: Cronaca e Video Gol Higuain, Coppa Italia Semifinale Andata Tim Cup 30 Gennaio 2018. All’Atleti Azzurri d’Italia la Juventus vince la semifinale d’andata di Coppa Italia/Tim Cup sconfiggendo di misura per 0-1 l’Atalata di Gasperini padrona di casa grazie ad una rete del solito Gonzalo Higuain. Il match è stato molto intenso, equilibrato e divertente, in cui la nebbia ed il VAR ...

Diretta/ Atalanta-Juventus - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Mandzukic grazia Berisha : Diretta Atalanta Juventus streaming video e tv: a Bergamo semifinale d'andata di Coppa Italia; Gasperini riuscirà a sorprendere Allegri?

Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 - Coppa Italia 2018. Higuain scatenato - Buffon miracoloso. Pesa l’errore di Gomez : La Juventus ha espugnato il campo dell’Atalanta, vincendo la semifinale d’andata della Coppa Italia per 1-0. A decidere è stata la rete di Gonzalo Higuain, dopo soli due minuti di gioco. I bianconeri hanno quindi messo già una serie ipoteca sulla qualificazione alla finale: ai bergamaschi servirà un’impresa al ritorno. Di seguito le Pagelle di Atalanta-Juventus 0-1. ATALANTA (3-4-1-2) Berisha 6 – Higuain lo ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Atalanta-Juventus 0-1 - Higuain decide la semifinale d’andata. Buffon para il rigore a Gomez : La Juventus ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di Calcio. I bianconeri si sono imposti in maniera autoritaria a Bergamo e hanno conquistato un vantaggio importante in vista del match di ritorno che si giocherà tra un mese all’Allianz Stadium di Torino: i Campioni d’Italia sono sempre più vicini alla quarta Finale consecutiva (vinte le tre precedenti). Gli uomini di Max ...

LIVE Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : 0-1. Higuain decisivo - Buffon para un rigore : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Atalanta-Juventus Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si fronteggiano due squadre a caccia di un risultato importante in vista della sfida di ritorno in programma tra un mese: si preannuncia uno scontro molto avvincente e appassionante con i bianconeri che partiranno con i favori ...

Higuain trascina la Juventus Atalanta battuta per 1-0 : A Bergamo, la squadra di Allegri prenota la finale con un gol lampo del Pipita. Sempre nel primo tempo, Buffon para un rigore a Gomez. Il ritorno a Torino il 28 febbraio

Coppa Italia - la Juventus espugna 1-0 il campo dell'Atalanta : La Juventus di Massimiliano Allegri si conferma inarrestabile anche in Coppa Italia. I bianconeri hanno vinto per 1-0, a domicilio, l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il gol della vittoria porta la firma di uno scatenato Higuain che ha giocato un'ottima gara e sta dando ampi segnali di risveglio. L'Atalanta può recriminare per il rigore fallito da Gomez al 26'. La gara di ...

DIRETTA/ Atalanta-Juventus (risultato finale 0-1) streaming video e tv : ai bianconeri il primo round! : DIRETTA Atalanta Juventus streaming video e tv: a Bergamo grande appuntamento con la semifinale d’andata di Coppa Italia; probabili formazioni, quote, orario e risultato live(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:36:00 GMT)

Coppa Italia - Highlights Atalanta-Juventus 0-1 : Higuain segna - Buffon para e i bianconeri volano (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Atalanta-Juventus 0-1: Higuain segna, Buffon para e i bianconeri volano (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Juventus – Vittoria pesante quella della Juventus sul campo dell’Atalanta nella Semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018. I bianconeri hanno la meglio sugli orobici grazie ad un gol di ...

Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 : Buffon è un muro : Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 – Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa ...