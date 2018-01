Atac | Tar del Lazio conferma la multa da 3 | 6 milioni dell’Antitrust | “Scorretto

Roma - maxi multa all'Atac da Antitrust : Tar conferma sanzione : La condotta dell'Atac 'legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole' e la tesi dell'Autorità in merito all'ingannevolezza della ...

Atac - il Tar conferma la maximulta da 3 - 6 milioni per le corse cancellate : Per i giudici amministrativi l'azienda di trasporto "legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché...

Las dos fórmulas europeas para "Atacar" a los partidos populistas : ¿enfrentarlos o adoptar sus agendas? : Human Rights Watch destaca en su informe anual los desafíos a los que se enfrenta el mundo por movimientos que se aprovechan de la desigualdad y la crisis económica para imponer sus políticas contra ...

Atac Roma - il piano industriale lacrime e sangue al vaglio dei giudici fallimentari : lo scoglio è il costo del lavoro : Con grande probabilità, il blocco dei trasporti Romani evocato dall’assessora Linda Meleo non si verificherà. Almeno a fine gennaio, come paventato. Tuttavia, il gruppo di lavoro sulla richiesta di concordato preventivo di Atac sta già lavorando ai possibili rilievi che i giudici del tribunale fallimentare di Roma potrebbero presentare riguardo al piano industriale che dovrà essere consegnato entro il 26 gennaio. A quanto apprende ...

Di Biase (PD) : M5S ha messo Atac in mano a tribunale fallimentare : Roma– Queste le dichiarazioni della capogruppo del Pd in Campidoglio, Michela Di Biase, a margine di una conferenza stampa a via del Tritone sull’emergenza rifiuti... L'articolo Di Biase (PD): M5S ha messo Atac in mano a tribunale fallimentare su Roma Daily News.

Atac - nessun calo ricavi pubblicitari : Atac, nessun calo ricavi pubblicitari: valore appalto in linea con quello del 2015 “I ricavi pubblicitari attesi da Atac con il nuovo affidamento in concessione... L'articolo Atac, nessun calo ricavi pubblicitari su Roma Daily News.

Guasti - scioperi e ritardi : così gli sponsor fuggono da Atac : La gara per la pubblicità sui mezzi dell’Atac quest’anno rischia di andare deserta. così dai 29 milioni di euro richiesti come base d’asta nel 2015, la municipalizzata ha abbassato il tiro, scendendo a 20,5 milioni di euro. Questo, infatti, è il prezzo stabilito dall'azienda per l'acquisizione degli spazi pubblicitari su 2.607 autobus, filobus e tram del parco Atac e Roma Tpl, per i prossimi cinque anni.Se ...

MAtacena - la Dia sequestra beni per 10 milioni all’ex parlamentare latitante a Dubai : via società - immobili e un traghetto : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d’Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell’armatore ed ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e attualmente latitante a Dubai. La confisca riguarda 12 società in Italia e all’estero, conti bancari, 25 immobili e un traghetto in ...

'Ndrangheta - confiscati beni e società per 10 milioni all'ex parlamentare MAtacena : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell'...

L'Antimafia confisca dieci milioni a MAtacena - ex parlamentare di Forza Italia : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria nei confronti del noto armatore Amedeo...

L'Antimafia confisca dieci milioni a MAtacena - ex parlamentare di Forza Italia : La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell' ...

Hearthstone : fino al 30% di sconto per acquistare la nuova espansione Coboldi & CAtacombe : Giocatori di Hearthstone, è tempo di aggiornare i vostri deck con la nuova espansione Coboldi & Catacombe! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi dà inoltre la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto fino al 30%.Per approfittare dell'offerta dovrete acquistare il credito virtuale di Amazon, chiamato Amazon Coins e utilizzarlo per pagare l'espansione. Se non sapete cosa siano le Amazon Coins non vi preoccupate, perché viene ...

Hearthstone : fino al 30% di sconto per acquistare la nuova espansione Coboldi & CAtacombe : Giocatori di Hearthstone, è tempo di aggiornare i vostri deck con la nuova espansione Coboldi & Catacombe! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi dà inoltre la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto fino al 30%.Per approfittare dell'offerta dovrete acquistare il credito virtuale di Amazon, chiamato Amazon Coins e utilizzarlo per pagare l'espansione. Se non sapete cosa siano le Amazon Coins non vi preoccupate, perché viene ...

Hearthstone : fino al 30% di sconto per acquistare la nuova espansione Coboldi & CAtacombe : Giocatori di Hearthstone, è tempo di aggiornare i vostri deck con la nuova espansione Coboldi & Catacombe! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi dà inoltre la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto fino al 30%.Per approfittare dell'offerta dovrete acquistare il credito virtuale di Amazon, chiamato Amazon Coins e utilizzarlo per pagare l'espansione. Se non sapete cosa siano le Amazon Coins non vi preoccupate, perché viene ...