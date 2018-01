Astronomia | i segni del tempo sul volto di Marte

: Barbara Bubbi (Universo Astronomia/Accademia Delle Stelle - Astronomia): "Alla Ricerca di Segni di Vita Aliena... - IR_2004 : Barbara Bubbi (Universo Astronomia/Accademia Delle Stelle - Astronomia): "Alla Ricerca di Segni di Vita Aliena... - monicaognitanto : RT @mediainaf: Con le mani nelle #stelle: 47 parole astronomiche nelle lingue dei segni, a cura dell'Unione astronomica internazionale ht… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Ildel Pianeta Rosso di nuovo sotto la lente di Mars Reconnaissance Orbiter (Mro). La sonda della Nasa ha immortalato alcune zone sedimentarie che hanno subito un processo di erosione nell’emisfero meridionale di, in un area denominata Shabaltana Valles. E’ stato lo strumento HiRise (High Resolution Imaging Science Experiment) di Mro a ritrarre queste erosioni che hanno prodotto piccole formazioni rocciose dette mesas e materiale luminoso che potrebbe differire nella composizione rispetto al materiale circostante. Il nuovo ‘ritratto’ d’autore – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ha una risoluzione di 25 centimetri per pixel (nell’immagine originale la risoluzione è di 27,5 centimetri per pixel). Progettata per studiare la storia dell’acqua sul Pianeta Rosso e caratterizzarne il clima, Mro ha festeggiato il 10 marzo 2016 dieci anni ...