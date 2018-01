Asili nido | Veneto | 13 | 5 mld per tre poli innovativi infanzia

Sei Asili nido su sette sanzionati a Napoli : operavano senza autorizzazioni : Sei asili nido su sette, risultano irregolari e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni comunali. Accade a Napoli e più precisamente tra i quartieri di Chiaia, Stella e Pendino. La scoperta è stata ...

Raggi punge Renzi : i “competenti” chiudono gli ospedali - noi apriamo Asili nido : Ospite a Non è l’Arena su La 7, Virginia Raggi punge Renzi che ha aperto la campagna elettorale del Pd lanciando la sfida ai Cinque Stelle, considerati dal segretario Dem i veri avversari da battere alle elezioni del 4 marzo. «L’incompetenza - ha detto Renzi - è il nostro avversario alle prossime elezioni politiche». «Venerdì in giunta abbiamo ...

Raggi punge Renzi : i "competenti" chiudono gli ospedali - noi apriamo Asili nido : Rispondendo alle domande di Massimo Giletti, Raggi ha poi spiegato: 'Tra il nome e gli insulti, Spelacchio è diventato l'albero più amato al mondo' ed ha portato 'un 10% in più di turismo in piazza ...

Asili nido - donazioni - casa : tutti i bonus nel 730 precompilato : Il «730» precompilato di quest’anno si annuncia ancora più ricco. Al debutto anche le spese di iscrizione sostenute nel 2017 per le prime strutture dell’infanzia. Per le donazioni un debutto «light». Spazio anche alle spese sostenute per assistenza psicologica, infermieristica e ostetrica oltre a quelle relative alle prestazioni di tecnici sanitari e di radiologia...

Asili nido gratis - si può fare : Ecco perché garantire l'accesso gratuito agli Asili nido sarebbe una misura di sostegno reale alla famiglia, che gli ridà potere di acquisto nella economia familiare mensile e che ci permetterebbe di ...

Asili nido gratis - si può fare : Asili nido gratis per dare un sostegno reale alle famiglie e alle donne. Si tratta di una misura sostenibile da parte dello Stato, concreta, per la quale è facile trovare le coperture finanziarie necessarie, e che sarà una delle proposte che caratterizzeranno il programma di Civica Popolare.Ma andiamo con ordine. Governare un Paese significa fare delle scelte e darsi delle priorità. Una di queste, per il nostro presente e il ...

Beatrice Lorenzin : "Asili nido gratis per tutti" : "È una proposta mantenibile". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, ha definito in un colloquio con Il Foglio la proposta - rilanciata dallo...

'Gli Asili nido di Canosa ancora chiusi.' La denuncia di Noi con l'Italia : La situazione non ci sorprende, ma ci preoccupa molto, perché dopo anni di attesa, non vorremmo che tutto si riducesse alla solita politica dell'annuncio e dell'immagine di una politica populista. ...

L'idea della sindaca Raggi : 'Aprire Asili nido dentro i centri anziani' : Aprire asili nido all'interno dei centri anziani. E' L'idea lanciata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, dagli assessori al Sociale e alla Semplificazione, Laura Baldassarre e Flavia Marzano e dalla ...

FINE DELLA CRISI?/ L'Italia rinasce solo fuori dagli Asili nido : Siamo bombardati dall'Istat: economia in crescita, le città più care, l'aspettativa di vita, i disoccupati. Ma i dati sulla natalità sono i più gravi.

Asili nido sempre più cari per Comuni e famiglie : Gli Asili nido in Italia sono soprattutto privati, con costi non indifferenti per i Comuni che si avvalgono di strutture convenzionate e contributi crescenti a carico delle famiglie . E' questo il ...

Abruzzo - Paolucci : due milioni e mezzo per gli Asili nido : Pescara, 1 dic. (askanews) Due milioni e mezzo di euro per gli asili nido abruzzesi. La giunta regionale dell'Abruzzo su proposta dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci, ha approvato la delibera ...

Ma quale bonus bebé! Vogliamo Asili nido pubblici e gratuiti : Grande fibrillazione nella maggioranza, grasse e amare risate tra i genitori. Ap, il partito di Alfano, minaccia di non votare la manovra nel caso non vi fosse il bonus bebé, il Pd corre subito ai ripari, rassicura che durerà tre anni e che la famiglia è al primo posto tra le sue priorità. Ma i tecnici del Senato in queste ore smentiscono: durerà solo un anno, come previsto nella scorsa finanziaria. ...