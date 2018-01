Ascolti tv | Romanzo Famigliare chiude con 5 milioni di telespettatori

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 6 milioni (24 - 84%) - battuto il finale di Romanzo famigliare : Ascolti tv di lunedì 29 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 29 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la sesta e ultima puntata della fiction Romanzo famigliare. Risultati? 5.400.000 spettatori (19,56% di share) […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,6 milioni (24,84%), battuto il finale di Romanzo famigliare proviene da ...

Ascolti TV | Lunedì 29 Gennaio 2018. Bene l’Isola (4.6 mln – 24.8%) - Romanzo Famigliare chiude al 19.8% (4 - 9 mln). Che Fuori Tempo Che Fa 9.7% : Isola dei Famosi, seconda puntata Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare - in onda dalle 21.34 alle 23.25 – ha conquistato 4.994.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.38 all’1.07 – ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share (qui quello successo minuto per minuto – qui le accuse shock di Eva ...

Romanzo Famigliare 2/ Anticipazioni la seconda stagione ci sarà? Gli Ascolti dicono di sì : Romanzo Famigliare 2, la seconda stagione ci sarà? Il successo ottenuto dalla fiction con Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini lasciano speranze.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Isola dei Famosi - Ascolti al top : share oltre il 25% per la prima puntata - battuto Romanzo Famigliare : 'L'Isola dei Famosi' esordisce e vince : con 4 milioni 565mila spettatori e il 25,46% di share il reality di Canale 5, terminato all'1,20 circa , si aggiudica la serata. Nella fascia segue ' Romanzo ...

Ascolti TV | Lunedì 22 gennaio 2018. La lunga prima dell’Isola dei Famosi al 25.5% (4 - 5 mln) - cala Romanzo Famigliare (4 - 7 mln – 18.5%) : Alessia Marcuzzi Su Rai1 la quinta puntata della fiction Romanzo Famigliare – in onda dalle 21.35 alle 23.26 – ha conquistato 5.102.000 spettatori pari al 18.25% di share, nel primo episodio, e 4.409.000 spettatori pari al 18.25%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.37 all’1.23 – ha raccolto davanti al video 4.565.000 spettatori pari al 25.46% di share (gli ...

Ascolti tv - oltre 5 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare : E’ Romanzo famigliare, le fiction firmata da Francesca Archibugi per Rai1, a vincere la sfida degli Ascolti di prima serata raggiungendo 5 milioni e 67mila telespettatori e uno share del 20.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha registrato 2 milioni 892mila spettatori con l’11.98% di share. Su Italia 1 il film Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato visto da 2 milioni 3mila spettatori (8.93%). Su Rai2 ...

Ascolti TV/ 16 gennaio 2018 : vince Romanzo Famigliare su Rai 1 - buon debutto per Il Terzo Indizio su Rete 4 : La quarta puntata di Romanzo Famigliare su Rai 1 batte il film Ma che bella sorpresa su Canale 5. Gli ASCOLTI della prima serata di martedì 16 gennaio 2018.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:06:00 GMT)