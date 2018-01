Arsenal | ecco le cifre dell' affare Aubameyang

Arsenal - ecco quanto chiede il Borussia per Aubameyang : ... dopo aver rifiutato l'ennesima offerta dall' Arsenal (57 milioni) per il suo gioiello Pierre-Emerick Aubameyang ha stabilito quello che sarà il prezzo dell'attaccante gabonese: secondo Sky Sport , ...

Sanchez via dall' Arsenal ? Ecco l'ultimo indizio : LONDRA (Inghilterra) - Il futuro di Alexis Sanchez sembra essere lontano dall' Arsenal . Calciomercato, i 10 colpi che possono incendiare le ultime ore l'ultimo indizio arriva dalla lista dei ...

Polveriera Arsenal - lite nello spogliatoio : segna Sanchez - ecco la reazione dei compagni : Nella gara di ieri l’ Arsenal ha vinto la gara di Premier League contro il Crystal Palace ma la situazione in casa Gunners può considerarsi delicatissima. In particolar modo nel mirino è finito l’attaccante Alexis Sanchez , deciso a lasciare il club ormai da diverso tempo. Secondo quanto riporta il Guardian c’è stata una lite nello spogliatoio dei Gunners, circa un mese fa, subito dopo la vittoria contro il Burnley. Anche nella gara di ...

Calciomercato Juventus - bianconeri su Mustafi : ecco la risposta dell’Arsenal : Calciomercato Juventus – Fiducia ritrovata in casa Juventus dopo la pesante sconfitta contro la Sampdoria, gli uomini di Allegri sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e dal successo nello scontro scudetto contro il Napoli. La dirigenza bianconera si muove sul mercato per rinforzare la rosa per gennaio, un reparto che sembra aver bisogno di un innesto è la difesa. L’obiettivo porta a Mustafi ...