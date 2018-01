Archeologia | al via la caccia alle stanze segrete di Tutankhamon

Roma. Arrestato spacciatore in via dell’ Archeologia : Roma. Arrestato un giovane 21enne dagli agenti del del commissariato Casilino trovato in possesso di contanti e di diversi involucri contenenti cocaina. Già Arrestato dagli agenti della... L'articolo Roma. Arrestato spacciatore in via dell’Archeologia su Roma Daily News.

Via dell’Archeologia - massiccia operazione della Polizia Locale - recuperati 3 immobili occupati : Grossa operazione realizzata quest’oggi dagli agenti dell’USDPA congiuntamente a personale del Casilino Nuovo della Polizia di Stato. Alle ore 6:00 numerose pattuglie sono intervenute a Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, per sgomberare un appartamento già sequestrato in passato, al quale erano stati violati i sigilli per permettere l’ingresso di nuovi occupanti. Una volta entrati, […] L'articolo Via ...