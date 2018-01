Apple - gli Usa indagano sul rallentamento dei vecchi iPhone : Le autorità americane indagano su Apple per il rallentamento volontario degli iPhone più vecchi tramite un aggiornamento del sistema operativo. E Cupertino cala in Borsa: pesante da...

Gli Smartwatch Samsung sono i più amati dagli italiani; segue Apple : Un’analisi di mercato condotta da Idealo.it ci rivela interessanti dati riguardanti l’interesse degli italiani verso gli Smartwatch e samrtband. Il mercato dell’informatica è in costante crescita. Man mano che il tempo passa, tutti i dispositivi “analogici” che abbiamo avuto modo di possedere ed utilizzare nella nostra vita si stanno informatizzando, partendo dagli altoparlanti fino ad arrivare persino alle caldaie. ...

Apple - rumor su taglio target produzione iPhone X del 50%. Titolo sotto forte pressione : Prosegue il calo del Titolo Apple, che nella sessione di ieri, in particolare, ha scontato la diffusione di un articolo del Nikkei, che ha alimentato forti timori sull'iPhone X.

Whatsapp è di certo l'applicazione per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e le motivazioni di tale successo sono presto dette. Prima di tutto, l'app presenta un design minimalista, al punto da rendere a proprio agio qualunque utente. Altro fattore fondamentale riguarda il collocamento temporale del suo rilascio, il quale ha contribuito in larga misura al suo successo. Se da un lato l'utilizzo di Whatsapp ha semplificato ...

Chi c'è dietro il guru degli Smarphone che pronostica la fine dell'iPhone X entro il termine dell'estate? Il suo nome è Ming-Chi Kuo e la sua capacita' di profetizzare accuratamente i futuri piani dei prodotti Apple non ha eguali. Ed è un uomo misterioso che non ama farsi intervistare, né comparire davanti ai riflettori. Di lui su Internet esistono, sembrerebbe, soltanto tre scatti e se tentiamo di digitare il suo nome su Google, alla ...

Apple - Morgan Stanley taglia il target price. Titolo debole : Teleborsa, - Morgan Stanley non cambia idea sul destino degli iPhone X, decidendo così di trasferire i propri timori sui titoli Apple . La banca d'affari statunitense, che proprio ieri ha ...

Apple introduce la funzione cartelle cliniche : dall’ospedale all’Iphone. Al via il test negli Usa : La cartella clinica con tutti i dati sanitari personali, dalle analisi del sangue ai vaccini, direttamente dall’ospedale al proprio cellulare. La novità è stata lanciata dalla Apple ed è ancora in fase test negli Stati Uniti. Il nuovo servizio fa parte delle novità di iOS 11.3, l’aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad che, tra l’altro, introdurrà anche le funzioni legate al controllo della batteria e delle ...

La Commissione europea punisce Qualcomm con una maxi-multa da 1 miliardo : "Ha versato miliardi a Apple per tagliare fuori la concorrenza" : Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dall'Unione europea di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. "Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni", ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, sottolineando come il comportamento "abbia negato ai consumatori e ad altre ...

Lo scorso anno, la scoperta dei due bug di sicurezza Meltdown e Spectre sui processori Intel, AMD ed AMR, aveva lanciato il mondo della tecnologia nel panico. Hackers senza scrupoli potevano e possono avere accesso ai nostri dati personali tramite una falla di sicurezza presente nel kernel del sistema operativo. La stessa Apple aveva annunciato che tutti i suoi prodotti erano vulnerabili a tali bug di sicurezza. Finalmente, però, ...

Apple e Malala insieme per regalare a 100 mila ragazze "il sogno di poter scegliere il proprio futuro" : Apple ha stretto un accordo con il Malala Fund per sostenere il diritto all'istruzione per 100.000 ragazze. Un'istruzione gratuita, sicura e di qualità. In seguito all'accordo, il ceo della società di Cupertino, Tim Cook, entrerà a far parte del consiglio direttivo del Fondo guidato dal premio Nobel 2014 per la pace Malala Yousafzai (la più giovane a ricevere l'onorificenza), attivista e blogger pakistana di 20 ...

Apple - Tim cook spiazza gli studenti : Non voglio che mio nipote usi i social : Anche il numero uno di Apple, Tim cook, è preoccupato per i rischi imposti della tecnologia. "Non ho figli, ma ho un nipote, al quale ho posto dei vincoli. Ci sono delle cose che non consento, non voglio che usino i social network", ha affermato l'amministratore delegato parlando all'Harlow College nell'Essex, in Gran Bretagna. Secondo cook, le scuole dovrebbero quindi porre dei limiti nell'utilizzo della ...