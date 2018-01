App Google 7 20 preannuncia hotword personalizzate per Assistant e Duo per smart display

Google Play Store da record : oltre 19 miliardi di App scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 : Il Google Play Store supera i 19 miliardi di applicazioni scaricate negli ultimi tre mesi del 2017, superando lo Store di Apple ma non in quanto a spesa degli utenti: ecco le ultime statistiche stilate da App Annie. L'articolo Google Play Store da record: oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Prima Apparizione di Android P : le date esatte del Google I/O 2018 : Il grande protagonista del prossimo Google I/O 2018 sarà senz'altro Android P, la release in versione 9.0 dell'OS mobile di Google. Grazie alla soffiata del leaker Justin Duino, abbiamo anche individuato le date esatte della manifestazione, che aprirà i battenti il prossimo 8 maggio, per chiudersi il giorno 10 dello stesso mese (ne avrà di cose da presentare il colosso californiano). La convention si terrà, anche quest'anno come lo scorso, a ...

Google Maps suggerisce di scaricare le mAppe offline basate sui nostri viaggi : Google Maps offre la possibilità di scaricare le mappe offline relative alle mete dei nostri viaggi: ecco come sfruttare questa comoda funzionalità, per preparare al meglio un viaggio senza temere la mancanza di rete internet. L'articolo Google Maps suggerisce di scaricare le mappe offline basate sui nostri viaggi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp Business - disponibile sul Google Play Store : L'applicazione è stata lanciata in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e nelle prossime settimane arriverà anche nel resto del mondo. WhatsApp Business è pressoché identica a ...

La App di Google che ti dice a quale quadro famoso assomigli : E’ bastata una semplice domanda a scatenare l’appetito dei fan: “Il tuo ritratto è già disponibile in un museo?” Con questa curiosità, migliaia di persone hanno scaricato Google Arts and Culture, l’app di Big G che ti consente di scoprire il tuo sosia all’interno del suo database pressoché sterminato di opere d’arte. Basta scattarsi un selfie per permettere all’intelligenza artificiale dell’azienda di ...

La Cina ha Appena bloccato definitivamente l'accesso a Google - Facebook e Youtube : Stretta di Pechino sui software usati dai dipendenti della multinazionali di stanza in Cina per navigare liberamente su Internet, aggirando i blocchi imposti dalla censura cinese. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale le autorità cinesi hanno deciso di chiudere tutti i buchi del cosiddetto 'Great Firewall', il muro di sorveglianza che blocca dati potenzialmente sfavorevoli in entrata in Cina, provenienti dai paesi ...

App Google 7.19 prepara la strada per un Google Assistant bilingue : App Google arriva alla versione 7.19 e tra le pieghe del codice spiana la strada a un Assistente bilingue e a molte altre novità. L'articolo App Google 7.19 prepara la strada per un Google Assistant bilingue è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Roma - Pd : su impianti rifiuti da Comune a Galletti mAppe Google : Roma, 16 gen. (askanews) 'Le indicazioni sugli impianti che l'assessora Montanari sostiene di aver comunicato al Ministero e alla Regione da mesi non sono altro che semplici mappe di Google, per i ...

Google : 60 App rimosse da PlayStore - ecco cosa 'nascondevano' Video : Da #Google sono stati rimossi ben 60 giochi dal famoso negozio online di applicazioni PlayStore dopo i controlli da parte del Check Point pronto nello scovare una serie di pericolosi malware. Si tratta di applicativi in grado di inserire nei propri software pubblicita' o sfondi piccanti, portanti poi al suggerimento di scaricare l'app [Video] connessa, su applicazioni rivolte e usate anche da un pubblico minorenne che per curiosita' o ingenuita' ...

Una App di Google ti dice a quale quadro somigli : Due mondo così lontani, come la pittura e la mania di fotografarci in continuazione, vengono oggi messi direttamente a confronto dalla nuova funzione della app Arts and Culture di Google (disponibile ...

Google Arts & Culture : l'App per trovare il proprio sosia nei dipinti Video : #Google Arts & Culture è un’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View e disponibile sul Play Store da circa un anno e mezzo. Al debutto non ha destato un gran successo tra il pubblico, ma adesso che si è arricchita di una nuova ed interessante funzione sta spopolando sui social. A che opera d’arte assomigli? L’applicazione, da sempre gratuita, in origine offriva diverse funzionalita' come quella di compiere tour dei musei virtuali ...