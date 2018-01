: #ACSVersace Antonio D'Amico contro American Crime Story L'assassinio di Gianni Versace: "È una falsa rappresentazio… - OptiMagazine : #ACSVersace Antonio D'Amico contro American Crime Story L'assassinio di Gianni Versace: "È una falsa rappresentazio… - CantoriCarpino : Anche i Cantori di Carpino al convegno “Musica popolare: tradizione e futuro” organizzato dagli Amici della Musica… - 1897j : @AntonioCorsa Non ti seguo Antonio, quale sarebbe il problema della D'Amico a SKY e che centra Buffon? - antonio_staglia : RT @NapoliOutsider: Sulla D'Amico ho già avuto scontri con alcuni tifosi juventini, ma credo che sia assurdo da parte di Sky avere come pre… - VRaskolnikov : RT @willy_signori: @AntonioCorsa @NapoliOutsider Antonio, mi dispiace ma davvero questi parlano tutti come rockfeller col corvo moreno. Rip… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 30 gennaio 2018)L'assassinio dicontinua a far discutere. Mentre il pubblicoo e italiano si sta appassionando alla serie soprattutto grazie ad un intenso Darren Criss (già sulla vita di premi e consacrazione ufficiale), la famigliacontinua a bocciare lo show di Ryan Murphy.Ultimo, in ordine di arrivo, èD'Amico. Lo storico compagno del defunto stilista italiano, non è contento della nuova serie di FX dedicato proprio agli ultimi giorni e alla morte per mano del serial killer Andrew Cunanan. Anche lui, come già ha dichiarato Donatella, conferma che niente di quello che si vede nella serie corrisponde a fatti realmente accaduti proprio come il rapporto suo e didisegnato in maniera diversa da quello che in realtà è.In particolare, D'Amico ha rivalto a People: "Le parti significative della serie ...