Anticipazioni Un posto al sole | DIEGO allontana ROSSELLA | PATRIZIO conosce ANITA

(Di martedì 30 gennaio 2018) I fratelli Giordano e(Giorgia Gianetiempo) saranno al centro della scena di Unalnella settimana dal 5 al 9 febbraio 2018. Dopo la grande paura dell’intervento chirurgico, nelle prossime puntate di Upas vedremo(Francesco Vitiello) riprendersi dall’operazione. Intanto(Lorenzo Sarcinelli) sembrerà finalmente voler mettere la testa ae di conseguenza porre un rimedio a tutti gli errori fatti fin qui. Proprio per questo motivo, il ragazzo inviterà a cena(che accetterà) e intenderà donarle l’anello che già in precedenza aveva acquistato per lei. Ma qualcosa evidentemente non andrà per il verso giusto… Leindicano infatti che il nostrosarà triste per la situazione venutasi a creare cone proprio a quel puntorà(Ludovica Bizzaglia), che nel frattempo sarà ...