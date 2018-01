Anticipazione Il Segreto | Carmelo e Adela si sposano | il ritorno di Ulpiano

Anticipazione Il Segreto : il piano di Camila contro Lucia : Il Segreto anticipazioni: Camila e Hernando si schierano contro Lucia Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Camila mette in atto un piano ben studiato contro Lucia . La Valdesalce ha intenzione di allontanare la donna dalla sua vita e da quella dei suoi cari. Pertanto, Camila si riunisce con Hernando, al quale gli chiede di […] L'articolo Anticipazione Il Segreto : il piano di Camila contro Lucia proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni: la morte di Eusebio , il folle piano di Donna Francisca Nelle prossime puntate de Il Segreto Eusebio fa una brutta fine. Dalle anticipazioni sappiamo che Donna Francisca sta portando avanti un piano ben curato, per vincere su tutto e tutti. Infatti, la donna, sino ad ora, ha finto di essere alleata di […]

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si vendica, Cristobal incastrato Nelle prossime puntate de Il Segreto , i telespettatori vedranno finalmente Cristobal pagare tutto il male che ha provocato. Ebbene sì, manca poco alla fine del Garrigues. L'ex intendente di Puente Viejo ancora non sa che gli spetta la grande vendetta di Donna Francisca . Quest'ultima, pur di […]

Il Segreto anticipazioni: Lucia tenta il suicidio per ricevere attenzioni di Hernando, i dubbi di Camila Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate Lucia tenta il suicidio. La Torres decide di attirare l'attenzione di Hernando, soprattutto dopo le decisioni prese da quest'ultimo in questo periodo. Pertanto, sceglie di assumere del laudano per […]