Animali | AIDAA | in Trentino e Toscana sparano ai lupi

AIDAA : 2.400 Animali avvelenati da inizio gennaio : “Sono numeri che fanno rabbrividire solo a pronunciarli quelli che riguardano i cani ed i gatti avvelenati in queste ultime tre settimane. Solo scorrendo le denunce pubblicate dalla stampa locale e dai social network – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – si parla di un’ondata di avvelenamenti che ha interessato oltre 2.400 tra cani e gatti, molti dei quali morti avvelenati a causa dei bocconi ...

AIDAA : triplicati i funerali per Animali nel 2017 : “Oltre centosettantamila animali domestici sono stati cremati e quasi 140.000 inumati nei cimiteri per animali, o le cui ceneri sono state portate a casa dai proprietari nel corso del 2017. Un dato di fatto triplicato rispetto a quello del 2016“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Aumentate anche le offerte speciali per i funerali completi per animali con prezzi che vanno dai 140 euro per la ...

Animali - AIDAA : “Nel 2017 aumentano i furti di cani” : “Sono in forte aumento (+12% rispetto al 2016) i furti di cani di razza, nel 2017 i furti di cani denunciati e segnalati sui sociali sono stati oltre 36.000 mentre nel 2016 i furti dei cani di razza sono stati circa 32.000 contro i 30.000 del 2015. I cani maggiormente presi di mira dai ladri sono stati anche l’anno scorso quelli di piccola taglia con una percentuale che supera il 58% oltre ai cihuahua e ai pinsher sono aumentati i ...

AIDAA : oggi è la Giornata dei Diritti (negati) degli Animali : “oggi si dovrebbe celebrare la Giornata dei Diritti degli Animali, in realtà quella che si celebra è la Giornata dei Diritti negati degli Animali e l’associazione italiana difesa Animali ed ambiente in questa Giornata – spiega in una nota AIDAA – non solo ha deciso di non festeggiare, ma di diffondere i numeri di quello che possiamo chiamare un vero e proprio olocausto degli Animali di affezione in italia e degli Animali ...