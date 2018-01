Ancora morti sulle strade | appello Unione Consumatori

Attacco Kabul Ancora in corso dopo 11 ore : almeno 5 i morti : L'Attacco di un commando armato all'Hotel Intercontinental, situato sulla collina Bagh-e-Bala ad ovest di Kabul, è ancora in corso, oltre undici ore dopo il suo inizio sabato sera, mentre le forze ...

Kabul - attacco Ancora in corso : 5 i morti : 6.15 L'attacco del commando armato all'Hotel Intercontinental, ad ovest di Kabul, in Afghansitan è ancora in corso dopo oltre 11 ore. Nei piani alti dell'edificio vi sono almeno 2 terroristi ancora attivi. Al momento il bilancio ufficiale è di almeno 5 morti e circa 10 feriti, ma i media afghani considerano queste cifre troppo prudenti. Il portavoce del ministero dell'Interno, Najib Danish, ha detto che i terroristi "non hanno fatto ostaggi" e ...

Rigopiano - un anno fa la strage : 29 morti nell'hotel cancellato dalla valanga - responsabilità Ancora da accertare : Non solo la comunità abruzzese celebra oggi il primo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a Farindola, piccolo centro del pescarese. Il bilancio fu ...

Operai morti - "l'allarme non ha funzionato". Ancora gravissimo un 62enne - si indaga per omicidio plurimo : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre Operai, mentre un quarto resta ricoverato in...

Operai morti - Ancora grave un 62enne. Sequestrata la ditta - si indaga per omicidio plurimo : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre Operai, mentre un quarto resta ricoverato in...

Iran - Ancora sangue : in sei giorni oltre 20 morti : In serata è intervenuta anche l'Unione europea attraverso la portavoce dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini: 'Siamo stati in contatto con le autorità Iraniane e ...

Iran - Ancora proteste e sangue : 23 morti : ancora proteste e sangue in Iran. Sono almeno 23 le persone che hanno perso la vita finora nelle proteste antigovernative in Iran: lo riportano media statali. Sei dimostranti sono stati...

Caos Iran : 22 morti - 450 arresti e Ancora proteste : Secondo quanto riportato dalla tv di Stato seidimostranti sono stati uccisi durante un attacco a una stazionedi polizia a Qahdarijan. Gli scontri sono iniziati quando i dimostranti hanno cercato di rubare armi dalla stazione di polizia.

Iran - Ancora scontri. I morti salgono a 13 : Rohani , dal canto suo, ha invitato gli Iraniani alla coesione: "La nostra economia ha bisogno di un grande intervento chirurgico, dobbiamo essere tutti uniti". Il presidente, eletto per il suo ...

Caos Iran : 12 morti e Ancora proteste in strada : Trecento arresti nelle zone calde del Paese. Rohani: "Il popolo è libero di manifestare, ma nella legalità".

Iran - Ancora scontri : almeno 13 morti. Rohani : uniti contro i violenti | : Proseguono le manifestazioni antigovernative, contro il carovita e la corruzione. Vittime tra Teheran, Izeh e Arak. Circa 300 le persone arrestate. Oscurati i social. Il presidente: "Sono piccolo ...

Iran : 12 morti e Ancora proteste in strada : Trecento arresti nelle zone calde del Paese. Rohani: "Il popolo è libero di manifestare, ma nella legalità". E Trump twitta: "L'Iran sta fallendo ad ogni livello nonostante il terribile accordo fatto con l'amministrazione Obama".

Iran - Ancora sangue : 12 morti - 400 arresti : La situazione dell'economia Iraniana, ha proseguito il presidente, 'è migliore rispetto al livello medio mondiale e la crescita economica del paese si è attestata al 6% nella prima metà dell'anno ...

Iran senza pace - Ancora scontri tra manifestanti e polizia. La tv di Stato : '12 morti dall'inizio delle proteste' : La situazione dell'economia Iraniana, ha proseguito il presidente, "è migliore rispetto al livello medio mondiale e la crescita economica del paese si è attestata al 6% nella prima metà dell'anno ...