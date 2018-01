Amatori-A | la Serie a con i due punti 22^ giornata

Amatori-A - la Serie a con i due punti. 21^ giornata (+ recuperi) : Torna dopo la sosta il campionato, portandosi dietro anche Amatoria-A, la rubrica che analizza il campionato di Serie A re-immaginandolo come una competizione in cui la vittoria mette in palio due punti anziché tre (il pari vale sempre uno), un po’ come succede in molti campionati amatoriali. Andiamo a vedere cosa è successo in questa 21^ giornata! Amatori-A, sintesi 21^ giornata Partiamo come di consueto dalle posizioni di vertice. ...