Alle 16 si gioca ad Hearthstone in diretta con la rubrica Go to top 100 Legend!

Inter - SpAlletti : 'Torniamo a vincere. Pastore? Un gran giocatore'. Convocato Rafinha : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obbiettivo, non ci si può ...

SpAlletti : Pastore è un grande giocatore : (ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Pastore? E' un grande calciatore. Non vado a interferire nelle trattative di mercato. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato anche di altre situazioni". Lo dice l'allenatore ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Allegri : adesso pensi a giocare : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:01:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Col Chievo gioca Szczesny. Cuadrado forse si dovrà operare' : VINOVO - ' Buffon non sara' titolare contro il Chievo, rientrera' martedi' contro l'Atalanta'. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo con il ...

Bond oggi : Maduro gioca duro e punta Alle Petroemissioni : Detto della politica (passaggio inevitabile per capire il quadro generale del Paese), vediamo cosa ipotizzano - o forse sarebbe meglio dire sussurrano - i mercati in merito al debito venezuelano. E ...

Regionali Lazio - Meloni : “Parisi? È romano e conosce Roma. Fdi non gioca per perdere - spero nemmeno gli Alleati” : Si chiude con la scelta di Stefano Parisi, già ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, la ricerca di un nome per le Regionali del Lazio. Proprio mentre Parisi comunicava la scelta via Facebook, a difenderlo è stata una dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni: “Parisi è romano e conosce Roma, per me è più naturale si candidi a fare il governatore del Lazio che il sindaco di Milano”, ha spiegato la leader di Fratelli ...

Allegri nervoso : "La Juventus gioca male? Chiacchiere - conta vincere" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto a fatica contro il Genoa di Davide Ballardini. I bianconeri non sono stati brillantissimi e hanno portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. ...

Volley - Andrea Masini da RECORD : gioca titolare in Serie A a quasi 47 anni! Un pAlleggio nel mito - tra i più vecchi di sempre : Andrea Masini è tornato a giocare in un campionato “professionistico” alla veneranda età di 46 anni, 11 mesi e 18 giorni! Il palleggiatore, infatti, è stato schierato titolare da Massa nell’ultimo match della regular season di Serie A2 (vinto al tie-break contro Castellana Grotte). Non giocava addirittura dal 2012 con la casacca di Santa Croce e la notizia curiosa è che fino allo scorso 21 novembre era l’allenatore ...

Juve - Allegri : 'Partita faticosa - dal 70mo la squadra ha smesso di giocare' : La Juventus ha battuto 1-0 il Genoa nel match che ha chiuso la 21ma di serie A ed è tornata a -1 dal Napoli capolista. Decisivo gol di Douglas Costa nel primo tempo. 'Dal 70mo la squadra ha smesso di ...

Furia Allegri : se la prende con il suo giocatore! : Lo riferisce 'Sky Sport'. Durante i minuti di recupero, poi, Allegri si è letteralmente inFuriato con tutta la sua squadra per aver concesso al Genoa un calcio d'angolo che avrebbe potuto cambiare l'...

Luciano SpAlletti difende Davide Santon : 'Se mi chiede scusa non lo faccio più giocare' : Davide Santon, suo malgrado, è stato il protagonista in negativo del big match tra Inter e Roma : un suo disastro difensivo , infatti, ha regalato il gol agli ospiti. E in difesa del giocatore, nel ...

SpAlletti : 'Santon non deve chiedermi scusa - altrimenti non lo faccio più giocare' : Quelli che hanno timore devono farsi da parte perché noi vogliamo passare per arrivare in fondo': così l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta a Premium Sport il pareggio con la Roma. ' ...

Luciano SpAlletti - Inter / Ecco come può giocare Rafinha : "Ha tante qualità..." : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:41:00 GMT)

"Mio padre Woody Allen ha abusato di me mentre giocavo con i miei giocattoli. Perché non dovrei volerlo distruggere?" : "Dico la verità su Woody Allen. Perché non dovrei volerlo distruggere?" Carica di "indignazione" e di "rabbia", Dylan Farrow si è scagliata contro il padre adottivo nella prima intervista in tv dopo aver per 25 anni accusato il regista di molestie sessuali quando era bambina. Dylan ha parlato alla Cbs che oggi ha mandato in onda un brano dell'intervista, il seguito atteso per domani.La giovane donna ha 32 anni, fu adottata ...