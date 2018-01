Alfa Romeo F1 | la monoposto si svela il 20 febbraio

L'Alfa Romeo debutta il 20 febbraio : L'Alfa Romeo Sauber C37 si prepara al debutto. Si terrà, infatti, il 20 febbraio sul web la presentazione della monoposto che segnerà il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1 dopo 33 anni. L'...

Alfa Romeo Sauber F.1 - La C37 debutta il 20 febbraio : L'Alfa Romeo Sauber C37, destinata al Mondiale Formula 1 2018, sarà presentata il prossimo 20 febbraio. La notizia è stata diffusa dal team svizzero tramite la propria pagina ufficiale di Facebook, senza per il momento specificare se si tratterà di un evento in streaming o di un incontro vero e proprio con la stampa.La monoposto, che segna il ritorno del Biscione nella massima formula, sarà dunque presentata prima della "cugina" del ...

L'Alfa Romeo batte sul tempo la Ferrari : L'Alfa Romeo Sauber batte sul tempo la Ferrari. Non si tratta, però, di una sessione di prove in pista, bensì del momento in cui la nuova monoposto griffata Biscione sarà svelata al mondo. Il team di stanza a Hinwil ha infatti annunciato la presentazione della nuova C37 per il 20 febbraio, due giorni prima rispetto alla data scelta dalla Ferrari. La presentazione avverrà sul web, ...

F1 - Alfa Romeo-Sauber : lancio previsto il 20 febbraio : TORINO - La conferma è arrivata tramite l'account Twitter. La Sauber-Alfa Romeo è ormai pronta a far cadere i veli e a mostrare la nuova monoposto. La data scelta dalla scuderia, nata dal matrimonio ...

Formula 1 - Alfa Romeo Sauber : il 20 febbraio la presentazione via web : L'Alfa Romeo Sauber team ha ufficializzato la data di presentazione: la C37-Ferrari verrà svelata in streaming il 20 febbraio. I piloti che a cui sarà affidata la monoposto saranno il monegasco Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno del titolo F2 e pilota Ferrari Driver Academy e lo svedese Marcus ...

Alfa Romeo Sauber F.1 - La C37 debutta il 20 febbraio : La notizia è stata diffusa dal team svizzero tramite la propria pagina ufficiale di Facebook, senza per il momento specificare se si tratterà di un evento in streaming o di un incontro vero e proprio ...

F1 - Calendario Presentazioni Scuderie 2018 : tutte le date delle nuove monoposto. Alfa Romeo e Renault daranno il via : Manca sempre meno all’inizio dei test pre-stagionali di Barcellona (26 febbraio-1 marzo) del Mondiale 2018 di F1 e le squadre si stanno preparando al meglio per arrivare pronte a quella scadenza, con ben chiaro in mente la data del 1° round iridato in Australia (previsto il 25 marzo a Melbourne). Quest’oggi è stata annunciata ufficialmente dall’Alfa Romeo-Sauber la data di presentazione della nuova monoposto, ovvero il 20 ...

F1 - Calendario Presentazioni Scuderie 2018 : tutte le date delle nuove monoposto. L’Alfa Romeo e Renault daranno il via : Manca sempre meno all’inizio dei test pre-stagionali di Barcellona (26 febbraio-1 marzo) del Mondiale 2018 di F1 e le squadre si stanno preparando al meglio per arrivare pronte a quella scadenza, con ben chiaro in mente la data del 1° round iridato in Australia (previsto il 25 marzo a Melbourne). Quest’oggi è stata annunciata ufficialmente dall’Alfa Romeo-Sauber la data di presentazione della nuova monoposto, ovvero il 20 ...

F1 : la Sauber-Alfa Romeo verrà svelata il 20 febbraio. La presentazione in Diretta Streaming : Sarà la C37-Ferrari ad inaugurare il matrimonio tra il marchio di Arese ed il team svizzero, da vivere sul web in Diretta Streaming. Difficoltà dal punto di vista logistico riguardanti l'...

Svelate le finaliste del World Car of the Year 2018 - c'è l'Alfa Romeo Giulia : Annunciate le dieci finaliste del premio World Car of the Year 2018: Alfa Romeo Giulia, BMW X3, Kia Stinger, Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Nissan Leaf, Range Rover Velar, Toyota Camry, Volkswagen ...

Alfa Romeo Giulia e Abarth 595 sono loro le 'Best Car 2018'" : Aver ricevuto il premio 'Best Car' per tre anni consecutivi dalla rivista tedesca 'Auto, Motor und Sport' dimostra il grande valore di quest'auto. Ringrazio i lettori di 'Auto, Motor und Sport' per ...

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio : Sebastian Vettel alla guida del SUV - Video : La particolare variante dello Sport Utility Vehicle è giunta sul mercato solo qualche mese fa, quindi la società vuole spingerla ancor di più pubblicando Video promozionali su Internet e in TV. Lo ...

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...

F1 : Giovinazzi in pista in sei sessioni FP1 con la Sauber-Alfa Romeo. Probabile la sua presenza nei test di Barcellona : Non lo si scopre certo adesso: Antonio Giovinazzi sarà relegato al ruolo di terzo pilota Ferrari anche quest’anno guardando gli altri dal muretto dei box. Una situazione non certo facile per il pugliese, desideroso di mettersi alla prova e dimostrare il suo valore. Come riporta Roberto Chinchero di it.motorsport.com, l’attuale programma di Giovinazzi prevede la presenza in sei sessioni FP1 con il team Alfa Romeo Sauber, scuderia con ...