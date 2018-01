Flavio Montrucchio vs Chiara Nasti/ Il marito di Alessia Mancini risponde con un video (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio risponde alle critiche di Chiara Nasti con un video in difesa della moglie Alessia Mancini, paragonata ad un pesce scorfano (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Alessia Mancini uno 'scorfano' : la video-difesa del marito - Flavio Montrucchio : Diventa sempre più arduo il clima tra i naufraghi che si ritrovano a convivere sulll'Isola dei famosi da circa una settimana. Sebbene siano trascorsi ancora pochi giorni di una lunga avventura per tutti i concorrenti, vi sono già i primi dibattiti che hanno visto protagonisti Eva Henger e Francesco Monte ma non solo. Il dibattito più acceso e più chiacchierato ricade su Chiara Nasti e Alessia Mancini. Quest'ultima sarebbe stata offesa dall'ex ...

Alessia Mancini uno “scorfano”? Flavio Montrucchio la difende VIDEO : Flavio Montrucchio difende la moglie Alessia Mancini, paragonata ad uno “scorfano” da Chiara Nasti È passata solo una settimana dall’inizio della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi eppure ne sono successe già delle belle. Ci sono stati i primi litigi e le prime battutine di poco gusto. Alessia Mancini, ad esempio, è stata paragonata ad uno scorfano. […] L'articolo Alessia Mancini uno “scorfano”? ...

Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini / L'ex letterina detta legge con i colleghi? (L'Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini, L'ex Madre Natura di Ciao Darwin attacca L'ex letterina di Passaparola e il clima si fa incandescente: Vuole avere sempre ragione. (L'Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:09:00 GMT)

Chiara Nasti si ritira?/ Dalla lite contro Alessia Mancini alla mancanza del fidanzato (Isola dei famosi 2018) : Chiara Nasti dopo aver chiarito con Marco Ferri è scontro con Alessia Mancini. Intanto i giorni sull'Isola dei famosi 2018 si fanno sempre più duri e minaccia di ritirarsi(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:40:00 GMT)

Chiara Nasti vs Alessia Mancini/ È lite all'Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Perez fa da paciere? : Chiara Nasti lancia una frecciatina a distanza ad Alessia Mancini, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'Isola dei Meor, l'ex velina ignora tale diChiarazione ma...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : Paola Di Benedetto contro Alessia Mancini Video : Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi e sta riscuotendo un grande successo. Il pubblico italiano segue con interesse e curiosita' le vicende dei naufraghi che hanno come sfondo la splendida Isola caraibica. Il reality della sopravvivenza sta facendo parlare molto di sé a causa di alcune liti tra i naufraghi. In realta' non stanno passando bei momenti per via delle forti precipitazioni ...

