Alessia D' Alessandro | dallo staff della Merkel a candidata M5S | ecco chi è

Chi è Alessia D'Alessandro : la candidata M5s (strappata alla Mekel) che sfiderà l'uomo delle fritture ad Agropoli : Economista, plurilaureata, parla cinque lingue e lavora come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu, il partito della Cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D'Alessandro è la carta che mette in campo ad Agropoli (Salerno) il Movimento Cinque Stelle che candida alla Camera per sfidare all'uninominale Franco Alfieri, il candidato del Pd assurto alle cronache come il sindaco "delle fritture di pesce", sulla scorta di una ...