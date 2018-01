ALBERTO ANGELA Vittorio Sgarbi e Flavio Caroli promuovono “Meraviglie” | “È l’Indiana

Renzi lancia "l'Italia modello ALBERTO ANGELA : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

GIGLIOLA CINQUETTI/ Da "Non ho l'età" a Meraviglie di ALBERTO ANGELA - oggi si torna a Sanremo (Domenica In) : GIGLIOLA CINQUETTI, la cantante torna in televisione dopo la presenza da ospite a Meraviglie programma di grande successo condotto da Alberto Angela su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:28:00 GMT)

ALBERTO ANGELA bocciato alle elementari : rivelazione di Piero : E' indubbio che il famoso divulgatore scientifico, scrittore, paleontologo e giornalista ha ereditato l'amore per la scienza e la storia dal padre Piero. Il figlio di Piero Angela ha studiato in ...

Piero Angela : “ALBERTO fu bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito” : “Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito”. A pronunciare questa frase potrebbero essere stati molti genitori ma in questo caso si tratta di un papà insospettabile, più che altro perché a sentirlo parlare oggi, il figlio bocciato, mai verrebbe da pensare a una sonora bocciatura. Si tratta infatti di Piero Angela che, ospite di Carta Bianca su Rai Tre racconta questo ‘incidente di ...

Le Meraviglie di ALBERTO ANGELA battono tutti : 5 milioni e 500 mila spettatori per l'ultima puntata : Vincono ancora Le Meraviglie - La Penisola dei Tesori di Alberto Angela, su Rai1. Il programma ha ottenuto 5 milioni 492 mila spettatori con il 22.79% di share. Su Canale 5 la soap Il Segreto ha raccolto 2 milioni 792 mila spettatori con l'11.8% di share.Nell'access prime time, Soliti Ignori Il Ritorno, su Rai, ha collezionato 5 milioni 350 mila spettatori con il 19.73% di share, mentre su Canale 5 Striscia La notizia è stato visto da 5 ...

Quanto ne sai su ALBERTO Angela? : Siamo in piena fase Alberto Angela-mania: fiumi d’inchiostro sono stati spesi nelle scorse settimane per analizzare a fondo il recente successo di Meraviglie, programma di Rai1 che ha fatto incetta di ascolti al di là di ogni previsione. Se non è certo che l’interesse per la cultura in Italia sia resuscitato, lo stesso non si può dire per l’ormone di telespettatrici e telespettatori. Un fiorire di meme e parodie ha consacrato ...

ALBERTO ANGELA/ Il segreto del successo di Meraviglie è anche nel suo linguaggio : ALBERTO ANGELA, conduttore di Meraviglie il paese dei tesori su Rai1, viene "smascherato" da papà Piero, che rivela una sonora bocciatura in quinta elementare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:09:00 GMT)