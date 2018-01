Al via il crowdfunding di Zuqiulegends | la start-up italiana per insegnare calcio ai

Codex Purpureus Rossanensis : al via il più grande progetto di crowdfunding civico mai realizzato in Italia : Il più grande progetto di crowdfunding civico mai realizzato in Italia. A lanciarlo sono il Comune di Rossano (CS) e la piattaforma di crowdfunding Ulule, che hanno presentato la grande raccolta fondi online da 250.000 euro che permetterà di finanziare un docufilm sul Codex Purpureus Rossanensis, manoscritto onciale greco risalente al VI secolo e contenente un evangeliario con testi di Matteo e Marco, un unicum al mondo nel suo genere e tra i ...

Crowdfunding via Internet per le Pmi - l'apertura dei Giovani Confapi : 'Il Crowdfunding via Internet per le Pmi? Una prospettiva interessante che nel Sud Italia, e a Napoli in particolare, può rappresentare un sistema innovativo per il finanziamento di progetti che non ...