: Al mercatino delle parole vuote - SerFiss : Al mercatino delle parole vuote - MassimoMoggio : RT @rep_napoli: Porta Nolana, blitz delle forze dell'ordine per eliminare il mercatino abusivo - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Porta Nolana, blitz delle forze dell'ordine per eliminare il mercatino abusivo - rep_napoli : Porta Nolana, blitz delle forze dell'ordine per eliminare il mercatino abusivo - pierecall : Porta Nolana, blitz delle forze dell'ordine per eliminare il mercatino abusivo -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 30 gennaio 2018) In questo primo mese del 2018 siamo stati bombardati da un turbinio di promesse elettorali, le più svariate e sguaiate. Non che il 2017 si fosse salvato, anzi. Già ben prima della definizione della data elettorale, non c'era giorno nel quale il politico di turno non si avventurasse in promesse dal costo miliardario, senza affermare contemporaneamente da dove queste risorse sarebbero state prelevate, come se le casse dello stato Italia si potessero riempire magicamente....