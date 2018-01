: Bianca Berlinguer intervista Al Bano a #Cartabianca i tweet e i video tweet di Caro Televip - carotelevip : Bianca Berlinguer intervista Al Bano a #Cartabianca i tweet e i video tweet di Caro Televip - OptiMagazine : #AlBano a #Cartabianca dalla politica con #Berlusconi e #Putin a Romina e Loredana fino a #TheVoice e #Sanremo (vid… - all_music_it : Al Bano a Cartabianca dalla politica con Berlusconi e Putin a Romina e Loredana fino a The… - FraLuna1109 : RT @carotelevip: Bianca Berlinguer vuole fare la splendida e racconta ad Al Bano un aneddoto "Nel 1979 andai in Russia con mio padre e ci… - antoniorusso74 : RT @maridacaterini: Al Bano fino alle 22.15 ospite di #cartabianca Alle domande di Bianca Berlinguer sulla Lecciso e la Power ha risposto:… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 30 gennaio 2018) Protagonista di una lunga intervista in apertura della puntata del 30 gennaio, Alha spaziatoalla musica passando per la sua vita privata sempre sotto i riflettori rispondendo esaustivamente alle domande della conduttrice Bianca Berlinguer.Il cantautore di Cellino San Marco, che ha annunciato il suo addio alla musica alla fine del 2018 per dedicarsi alla famiglia e alla sua azienda vinicola, ha mostrato come sempre di avere idee molto chiare e nette su molti temi,inclusa.In piena campagna elettorale, la Berlinguer ha chiesto ad Aldi confermare le indiscrezioni sulla presunta proposta di candidatura al Parlamento per Forza Italia, insieme a Toto Cutugno nei collegi esteri. Il cantante ha spiegato di essere sempre stato oggetto di lusinghe da parte di vari partiti, ma di non avere tentazioni d'impegno politico, ...