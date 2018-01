Air Europa cresce a Roma e inaugura la terza frequenza giornaliera

RyanAir dopo la novità del bagaglio a mano mette in offerta a 9 - 99 euro i biglietti per l'Europa d'estate : Aveva contrariato un po' i suoi passeggeri affezionati a inizio del 2018, dopo aver annunciato il cambio del regolamento sui bagagli a mano, ma la Ryanair ha deciso di riprendersi l'affetto dei clienti lanciando delle nuove offerte rivolte al periodo estivo che faranno battere forte il cuore di chi ama viaggiare. Per festeggiare il record assoluto di prenotazioni di ticket in una sola settimana (la compagnia irlandese ha infatti superato quota 3 ...

Sci alpino - Coppa Europa Innerkrems 2018 : combinata femminile interrotta dopo lo slalom. Comanda MAir - Jole Galli 17esima : La combinata femminile di Coppa Europa a Innerkrems è stata interrotta dopo la prima manche. La cittadina austriaca è stata investita da una tremenda ondata di maltempo negli ultimi giorni e gli organizzatori erano già stati costretti ad invertire il programma, facendo disputare prima lo slalom. Tuttavia, dopo la prova tra i paletti stretti, la pioggia si è intensificata e la gara è stata così rinviata. La classifica parziale vede al comando ...

CAiro : 'L'obiettivo è l'Europa' : Non mi pare che siano stati fatti passi avanti - commenta ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - L'importante e' arrivare al 29 con il nostro presidente e il nostro amministratore ...

Torino - CAiro : 'Serve qualcosa in più - vogliamo l'Europa. Mihajlovic? Mai stato in discussione' : Da un lato il rammarico per qualche occasione di troppo sprecata, dall'altro la consapevolezza di avere a disposizione una rosa competitiva che possa consentire al suo Torino di raggiungere l'...

CAiro : "Torino - serve un salto di qualità per l'Europa. Mihajlovic mai in discussione" : "Dobbiamo fare un salto di qualità, quel che fin qui è un po' mancato: non sei più la squadra che ha degli obiettivi minimi, ma ne hai di più ambiziosi e importanti. Per raggiungerli devi però fare un ...

Torino - CAiro fa il punto sulla corsa all’Europa ma… sbaglia i conti! : Il presidente del Torino Urbano Cairo, crede fermamente nella possibilità di raggiungere l’Europa League e fa assolutamente bene. Parlando al Corriere di Torino però, il patron è caduto un qualche errore di valutazione della classifica: “Siamo lì, a due punti e non a dieci, ma c’è un po’ di rimpianto”. Due punti? Cairo considera un po’ prematuramente il 7° posto come valido per l’Europa League, ma questa eventualità è ...

CAiro e il Toro che verrà : «Mi aspetto un salto di qualità - Europa League l’obiettivo» : «Buon match col Genoa ma se poi non vinci...Bisogna comunque aver fiducia. Nel 2018 ripartiamo dalle cose buone: il Filadelfia e giocatori in rosa che prima ci sognavamo»

RyanAir : svolta legale - pronte cause dei dipendenti in tutta Europa : Grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia Ue ora i lavoratori del settore aereo possono fare causa all'azienda nel paese in cui lavorano e non solo in Irlanda, dove ha sede la compagnia -

Air France-KLM e Jet Airways insieme per sviluppo mercato India-Europa : (Teleborsa) - Air France-KLM e Jet Airways hanno siglato un accordo di cooperazione per lo sviluppo congiunto delle loro attività tra l'Europa e l'India. 'I clienti beneficeranno di molteplici ...

Air France-KLM e Jet Airways insieme per sviluppo mercato India-Europa : Air France-KLM e Jet Airways hanno siglato un accordo di cooperazione per lo sviluppo congiunto delle loro attività tra l'Europa e l'India. "I clienti beneficeranno di molteplici soluzioni di viaggio ...

Torino - CAiro : "Mercato ottimo - punto all'Europa. Ventura? Non ha risposto..." : "I tifosi si aspettano l'Europa League? Anche io, ne abbiamo parlato tante volte. Il nostro è stato un mercato importante, ci speriamo tutti". Urbano Cairo non si nasconde e per questo campionato ...

RyanAir assume 200 ingegneri in tutta Europa : Ryanair ha annunciato che lancerà un piano di assunzioni per 200 ingegneri in tutto il continente, in vista della consegna di 50 nuovi aeromobili nei prossimi 12 mesi. Giovedì 23...