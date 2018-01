Agenzia del farmaco | anche Milano fa ricorso contro il sorteggio

Milano e la beffa dell’Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : D’altronde aver perso al sorteggio l’assegnazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, lasciava molti spazi di rimpianto ma anche, in fondo, l’idea che un progetto non surclassasse davvero l’altro, con buona pace di chi si è messo a fare le pulci anche ai font delle slide di presentazione. Se perdi al bussolotto dopo aver pareggiato 13 a 13 al terzo turno, smaltita l’amarezza della beffa puoi per certi versi ritenerti soddisfatto. A ...

A un mese dal voto - il governo alza la voce con l'Ue : quasi pronto il ricorso per riportare l'Agenzia del farmaco a Milano : Ma intanto il ricorso del governo su Ema si iscrive automaticamente nella categoria: 'arma politica elettorale'. Per il governo e per il Pd significa agitare una rivendicazione con l'Unione Europea a ...

A un mese dal voto - il governo alza la voce con l'Ue : quasi pronto il ricorso per riportare l'Agenzia del farmaco a Milano : A un mese dal voto per le politiche, anche il 'solitamente mite' Paolo Gentiloni alza la voce con l'Unione Europea. Lo fa per dare battaglia ancora su Ema, l'agenzia del farmaco 'orfana' della vecchia sede a Londra dopo la Brexit e in cerca di casa in un altro paese dell'Ue. E' ufficialmente noto ormai che Amsterdam, la città che a novembre - al fotofinish e per sorteggio - si aggiudicò la sede dell'Ema contro Milano, non ...

Ricorso dell'Italia per l'Agenzia Europea del Farmaco : La nuova sede dell'Agenzia Europea del Farmaco ad Amsterdam non sarà pronta prima della fine del 2019 e la soluzione provvisoria 'non è ottimale', perché offrirà solo 'la metà dello spazio' rispetto ...

Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco : Dopo la notizia sui ritardi di Amsterdam, che era stata scelta come nuova sede, Beppe Sala ha detto che il governo italiano presenterà ricorso The post Milano ci riprova con l’Agenzia europea del farmaco appeared first on Il Post.

Milano e la beffa dell'Agenzia del farmaco rimasta senza casa ad Amsterdam : Al netto del sorteggio di novembre e di come finirà la surreale vicenda, è evidente che il dossier olandese fosse più debole di quello italiano

Sede Agenzia del farmaco - Sala : “Oggi parte il ricorso del governo in Europa” : Il ricorso partirà in giornata. Le possibilità non sono altissime, “ma bisogna provarci”. Giuseppe Sala è fiducioso. L’edificio destinato a ospitare ad Amsterdam l’Agenzia europea del farmaco non sarà pronto per tempo e ora l’Italia vuole riprovare a portarla a Milano. “Ho chiamato Gentiloni e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e ...

L'Olanda sembra essere in ritardo nella realizzazione della nuova sede dell'Ema. L'Italia torna a sperare, ma il suo peso in Europa è quasi nullo. SERGIO LUCIANO

Milano torna in corsa per la sede dell’Agenzia europea del farmaco : L’Agenzia europea del farmaco lascerà Londra per via della Brexit. La destinazione è Amsterdam ma in queste ore la partita si è riparte e

Agenzia del farmaco - la sede di Amsterdam non piace all'Ema : Milano prepara il ricorso : L'Agenzia europea del farmaco , Ema, ha presentato i piani per un 'edificio di punta, moderno', che accolga ad Amsterdam i circa 900 scienziati e ricercatori costretti a lasciare Londra a causa della ...

Agenzia europea del farmaco - Amsterdam non è pronta e l'Italia pensa al ricorso : Il palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita dopo la Brexit l'Ema, l'Agenzia del farmaco, non è ancora pronto, e la soluzione transitoria proposta dagli olandesi 'non è ottimale', perché 'dimezza' lo ...

Amsterdam non è pronta a ospitare l’Agenzia europea del Farmaco - Milano si ripropone : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l’Agenzia europea del Farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l’edificio ancora non c’è, e il trasferimento di personale e attività da Londra è destinato a subire ritardi e costi supplementari. L’allarme arriva direttamente dal direttore esecutivo dell’E...