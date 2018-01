A1 | Da domani notte chiuso lo svincolo Fiano Romano

domani la notte nazionale del liceo classico - anche a Siena : ... come oggi purtroppo molti vorrebbero far credere, ma una straordinaria opportunità di formazione per i giovani e una risorsa per contrastare la crisi valoriale e il degrado culturale di un mondo che,...

Golden Globes 2018 in diretta stanotte su Sky Atlantic HD e domani in sintesi su Tv8 : Domenica 7 gennaio 2018, in diretta e in esclusiva su Sky Atlantic HD la 75° edizione della Cerimonia di Premiazione dei Golden Globes. A partire dalle 23.25 la premiazione sarà preceduta da uno speciale sulla storiadello storico riconoscimento e all’01.00 dal red carpet, che sarà popolato come sempre dalle tante celebrities presenti all’evento. La 7...