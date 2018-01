A un mese dal voto - il governo alza la voce con l'Ue : quasi pronto il ricorso per riportare l'agenzia del farmaco a Milano : Ma intanto il ricorso del governo su Ema si iscrive automaticamente nella categoria: 'arma politica elettorale'. Per il governo e per il Pd significa agitare una rivendicazione con l'Unione Europea a ...

Ricordate la piccola Sofia? L'appello della mamma arriva a 1mese dalla sua morte : Il padre di Sofia ci tiene a distinguere la battaglia per l'infusione di cellule staminali dal cosiddetto Metodo Stamina, bocciato dalla scienza e bandito in Italia. Cerchiamo di capire le differenze:...

Cade dal Citybus e si fa 1 mese di ospedale : BRESSANONE. "Mia mamma ha trascorso un mese all'ospedale con una spalla rotta dopo essere stata cacciata in malo modo da un Citybus. E adesso scopro che l'autista ha raccontato delle bugie per non ...

Maculopatia : dal 29 gennaio al via il mese della prevenzione promosso da ZEISS : 1/3 ...

Samsung Galaxy S9 - ciò che c'è da sapere ad un mese dalla presentazione : Come possiamo riassumere il possibile Samsung Galaxy S9? Noi useremo tre parole: fotocamera, processore ed intelligenza artificiale. Sono queste le funzioni e le tecnologie su cui l'azienda asiatica ha deciso di lavorare per lanciare un dispositivo in grado di fronteggiare il predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed iPhone X, successo avuto sopratutto nei primi tre mesi di lancio sul mercato. Decine di milioni di dispositivi ...

Telecomunicazioni - Tim attacca il governo a un mese dalle elezioni : ricorso a Mattarella contro il golden power : Tim fa ricorso al Presidente della Repubblica contro il golden power, i poteri speciali nelle mani del governo per tutelare asset di interesse nazionale. Di fatto l’azienda controllata dalla francese Vivendi accorcia così i tempi per ottenere un giudizio definitivo su un tema decisamente delicato per il governo di Paolo Gentiloni. E lo fa nel pieno di una campagna elettorale in cui l’opinione pubblica è concentrata su argomenti che ...

Intervista a Luigi Di Maio : "Dal taglio dell'Irpef in media 150 euro in più al mese resteranno nelle tasche dei cittadini" : "Nel pacchetto che proponiamo per diminuire la pressione fiscale c'è la riduzione delle aliquote Irpef a tutte le fasce di reddito, con un guadagno medio annuo di 1.800 euro a persona e con particolare forza per la classe media". Luigi Di Maio risponde da Livorno, dove lo ha portato il "rally" che sta effettuando in giro per l'Italia per raccontare il programma elettorale con il quale si candida a governare il paese. Dalla storica ...

Elezioni Lazio - centrodestra diviso su tutto : in campo 4 nomi - ma a un mese dalle elezioni ancora nessun candidato : “Stasera chiudiamo su Pirozzi in ticket con Bertolaso”. “Oggi riunione e poi presentiamo Rampelli”. “È fatta: Gasparri è pronto”. “Parisi? Decidiamo entro le prossime ore”. E così avanti ormai da settimane. Tanto che alcuni osservatori azzardano la possibilità, nella “follia collettiva”, di scoprire il nome del candidato alle regionali del Lazio il giorno della consegna delle liste in tribunale. Insomma, l’ennesima tragicommedia del centrodestra ...

Uomini e Donne - il compagno della Dallari : "Valentina è entrata in clinica - uscirà tra un mese" : I primi giorni dell'anno sono stati difficili per l'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. La bellissima dj, infatti, ha ammesso, prima in un'intervista a Fanpage e poi su Instagram, di ...

Milano - a un mese dalla mostra al Mudec di Frida Kahlo è già mania : Manca ancora un mese all'apertura della grande mostra che dal 1 febbraio il Mudec dedicherà alla pittrice messicana Frida Kahlo, e a Milano è già scoppiata la "Frida-mania". Molte vetrine di negozi ...

Esplosione nel Sanremese. Fratture e ustioni per il pensionato estratto dalle macerie | : L’emergenza questa mattina. L’Esplosione pare dovuta ad una bombola del gas. In corso le operazioni dei vigili del fuoco

LG G6 riceverà Android 8.0 Oreo solo dal mese di febbraio - a partire dall’Asia : Sarà necessario attendere il mese di febbraio L'articolo LG G6 riceverà Android 8.0 Oreo solo dal mese di febbraio, a partire dall’Asia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Esplosione in palazzina nel Sanremese : invalido estratto vivo dalle macerie : Esplosione questa mattina a Bajardo, nell’entroterra Sanremese: estratto vivo dalle macerie, ferito ma cosciente, un 75enne, pensionato invalido rimasto intrappolato per oltre 3 ore tra le macerie della palazzina in cui viveva. L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni l’Esplosione, che ha danneggiato diverse abitazioni e un ...

Stop abusivismo commerciale - 111.200 pezzi sequestrati dalla Polizia Locale nel mese di novembre : Prosegue a ritmo serrato la battaglia dichiarata dall’Amministrazione capitolina contro abusivismo commerciale e contraffazione, portata avanti con il supporto quotidiano della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in tutto 111.200 gli articoli illegali, non a norma o contraffatti sequestrati in città durante lo scorso mese di novembre. I 22.451 controlli effettuati su area pubblica, hanno portato […] L'articolo Stop abusivismo ...