Yale | tutto esaurito per il corso sulla «felicità»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 29 gennaio 2018) «Volete essere felici? Vi insegno come». Ed ecco che ildi «Psychology and the Good Life» inaugurato dall’università diil 12 gennaio sè diventato in poche settimane il più frequentato degli ultimi 317 anni di vita di uno degli atenei più prestigiosi del mondo. Subito dopo l’apertura delle registrazioni gli iscritti erano 300, dopo tre giorni sono raddoppiati e 48 ore dopo triplicati, per un totale pari a un terzo degli studenti iscritti anel triennio. Un vero sold out per iltenuto dalla Professoressa Laurie Santos, che, con due lezioni a settimana, insegna agli studenti come vivere bene. Una promessa che ha fatto saltare sui banchi tutti gli iscritti, che da tempo chiedevano a, dove in media si contano 600 studenti per ogni, un perdi studi simile.Il precedente record era deldi «Psychology and the Law» che nel 1992 ...