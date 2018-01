Xiaomi Mi A1 | Redmi 5 Plus e Redmi 4X in super offerta su Lightinthebox

Xiaomi Mi A1 - Redmi 5 Plus eRedmi 4X in super offerta su Lightinthebox : Continuano le offerte strepitose di Lightinthebox, il noto store online cinese, che oggi propone tre smartphone Xiaomi a prezzi decisamente competitivi, a partire dal classico Xiaomi Mi A1, passando per Xiaomi Redmi 5 Plus senza scordare un evergreen come Xiaomi Redmi 4X. Ci sono poi offerte su smartphone e accessori di ogni tipo. L'articolo Xiaomi Mi A1, Redmi 5 Plus eRedmi 4X in super offerta su Lightinthebox è stato pubblicato per la prima ...

Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM : Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova variante di Xiaomi Redmi 5 dotata di ben 4 GB di RAM. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo

Nuove informazioni su Xiaomi Mi Max 3 e Redmi Note 5 confermerebbero il display 18 : 9 : Continuano i rumor relativi a Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Redmi Note 5. Arrivano Nuove immagini che confermerebbero l'utilizzo di uno schermo con fattore di forma 18:9 e l'assenza del jack per le cuffie su Mi Max 3. Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe invece essere presentato entro la fine del prossimo mese, e non sarebbe un rebranding di Redmi 5 Plus.

Xiaomi Redmi 5 Plus a 150 euro e Xiaomi Mi A1 a 160 euro? È possibile solo su Lightinthebox : Lightinthebox è uno store cinese che sta cercando di ritagliarsi una propria fetta di mercato e lo fa con alcune offerte davvero interessanti. […]

Xiaomi Surge S2 potrebbe debuttare al MWC 2018 - dopo che Redmi Note 5 sarà arrivato in India : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Xiaomi potrebbe presentare il nuovo SoC Surge S2, che potrebbe essere utilizzato su Xiaomi Mi 6X. Nel frattempo però potrebbe lanciare Xiaomi Redmi 5 Plus in India, utilizzando per la versione internazionale il nome Xiaomi Redmi Note 5, come anticipato qualche tempo fa.

LineageOS 14.1 ufficiale disponibile per Xiaomi Redmi 3S - Redmi 3X e Sony Xperia Z5 : LineageOS 14.1 ufficiale è disponibile per Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X e Sony Xperia Z5. Questi altri 3 smartphone quindi possono ora disporre delle build ufficiali della famosa ROM. Alcune feature importanti sono state già testate e funzionano correttamente.

Xiaomi Redmi Note 5A con banda 20 è in offerta su Lightinthebox a 70 euro : Xiaomi Redmi Not 5A, nella versione globale dotata del supporto alla banda 20 delle reti LTW, è il protagonista delle offerte quotidiane di Lightinthebox, il noto store online cinese. Troverete inoltre cuffie Xiaomi a un prezzo incredibile, smartphone economici e accessori interessanti, alcuni dei quali con disponibilità limitata.

Xiaomi Redmi 5/Plus con banda 20? Si farà a febbraio secondo Roland Quandt : secondo quanto afferma Roland Quandt, nel mese di febbraio sarà annunciata la versione globale della serie Redmi 5, con supporto alla banda 20.

Da Lightinthebox è di scena Xiaomi Mi A1 insieme al nuovo Redmi 5 Plus : Ancora Xiaomi Mi A1 è protagonista di una vendita promozionale su Lightinthebox, con alcuni accessori e con il nuovissimo Redmi 5 Plus.

Anche Xiaomi Redmi 5A - Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP ufficiale : Il team di sviluppo di TWRP ha rilasciato ufficialmente la propria custom recovery per Xiaomi Redmi 5A, Redmi Y1 e Redmi Y1 Lite.

Xiaomi cerca nuovi beta tester per MIUI 9 Global Beta su Redmi 5A - Redmi Note 5A e altri : Il team di sviluppo di MIUI continua a cercare Beta tester per MIUI 9 Global Beta su Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5A/prime, Redmi Y1/ Lite.

Xiaomi Redmi Note 5 in Cina potrebbe costare 90 euro : Torniamo ad occuparci di Xiaomi Redmi Note 5, device particolarmente "chiacchierato" in queste ultime settimane. L'occasione ci è fornita da un'indiscrezione proveniente dalla […]

Xiaomi Redmi Note 5 si mostra in una presunta immagine leaked : Sta facendo il giro del Web un'immagine leaked che ci mostra quello che dovrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Redmi Note 5

Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio - nuovi leak riguardano l'Exynos 7872 e lo Xiaomi Redmi Note 5 : Meizu M6S verrà presentato il 17 gennaio, intanto appare su AnTuTu ed emergono nuovi leak sulle specifiche del SoC Exynos 7872 e sullo Xiaomi Redmi Note 5.