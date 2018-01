Windows 10 | Microsoft rilascia un aggiornamento di sicurezza per Spectre

Windows 10 non vi spia e Microsoft prova a dimostrarvelo : Da quando è uscito Windows 10, molte persone hanno spesso storto il naso per la sua più invadente telemetria, chiedendosi cosa mai Microsoft inviasse ai propri Server e temendo, pertanto, la propria privacy. Nonostante i chiarimenti dell’azienda in proposito, molti utenti non si sono mai fidati fino in fondo. E quindi Microsoft ha deciso di dimostrare la sua onestà. Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato Diagnostic Data Viewer, un ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio e vinci un buono regalo da 1500$ da usare nel Microsoft Store : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha inviato una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo del sondaggio è migliorare il programma e partecipando è possibile vincere un buono regalo del valore di 1500 dollari da usare nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Gentile partecipante al Programma Windows Insider, ci auguriamo che tu stia apprezzando il Programma ...

Windows 10 : arriva nell’app Microsoft Foto la funzionalità “Scegli una stella” : Microsoft sta finalmente rilasciando una funzionalità nell’app Foto di Windows 10 stata presentata lo scorso anno durante la conferenza del build 2017. Ci riferiamo a “Scegli una stella” che, assieme a Story Remix, consente all’utente di selezionare una persona come protagonista del video che si sta modificando. Una volta selezionata, l’applicazione creerà ed editerà automaticamente un filmato dove viene messa in ...

Microsoft stipula partnership per portare Windows Mixed Reality nelle scuole : Microsoft ha annunciato svariate ore fa diverse nuove iniziative dedicato al settore educativo, tra cui il lancio laptop Windows 10 S a prezzi più che accessibili. Le novità più interessanti riguardano però Windows Mixed Reality. In primo luogo, Microsoft ha dichiarato di stare attualmente collaborando con Pearson, la più grande società di formazione scolastica al mondo, ai fini della creazione di contenuti didattici che funzioneranno su ...

Microsoft : possiamo vedere il tracking dei nuovi motion controller per Windows Mixed Reality in un nuovo video : Il mondo della realtà virtuale e aumentata sono ancora un mercati in espansione ben lungi dall'aver individuato la periferica perfetta, ecco dunque che ogni produttore propone il proprio hardware alla ricerca dell'iterazione migliore con questo mondo.Come riporta VRfocus, Microsoft ha proposto i suoi nuovi Windows Mixed Reality motion controllers, inoltre il canale YouTube del progetto ha pubblicato un nuovo video in cui viene mostrato come ...

Microsoft annuncia nuovi dispositivi Windows 10 S a partire da 189$; una minaccia per i Chromebook? : Microsoft ha presentato oggi i nuovi dispositivi con Windows 10 S a partire da 189 dollari prodotti dai suoi partner OEM Lenovo e JP; una mossa che potrebbe in alcuni paesi mettere in difficoltà i Chromebook nel mercato dell’istruzione. Il laptop più economico è il Lenovo 100e che, basato sul processore Intel Celeron Apollo Lake, sarà disponibile a partire da soli 189 dollari. Altro dispositivo di casa Lenovo è il 300e, un PC convertibile ...

Xbox One : Microsoft punta ai giochi - ai servizi e all’integrazione con Windows 10 : Un post pubblicato ResetEra, il forum di videogiochi più utilizzato al mondo, svelerebbe chiaramente i futuri piani di Microsoft in ambito gaming. Questoo è stato scritto da ZhugeEx, un utente famoso per essere preciso e affidabile nelle indiscrezioni, e fa riferimento essenzialmente a tre punti cardine che rappresentano i settori su cui Microsoft vuole concentrarsi maggiormente: Ecosistema Digital, Publishing e integrazione tra Xbox e Windows ...

Come scaricare Office 2016 - Windows 10 ed altri Gratis dai server di Microsoft : Vediamo Come scaricare tutte le versioni di Office, da Office XP fino ad Office 365, ma anche Windows 10 e tutte le versioni precedenti in Italiano direttamente dai server Microsoft Download Office e Windows originali in Italiano dai server si Microsoft Office e Windows sono senza dubbio i due prodotti Microsoft che troviamo in pratica ovunque […]

Alcatel Idol 4S con Windows 10 Mobile : Microsoft cerca di finire le ultime scorte vendendolo a 99$ : L’Alcatel Ido 4S è approdato sul mercato già quando Windows 10 Mobile cominciava a mostrare i primi segni di abbandono da parte di Microsoft. Difficile dire se lo smartphone abbia avuto successo o meno ma sicuramente non era assolutamente male soprattutto sul piano delle prestazioni che erano paragonabili se non addirittura superiori al Lumia 950 XL. Ad ogni modo vi invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando sul seguente link e a ...

Microsoft svende Alcatel IDOL 4S con Windows 10 Mobile : vostro a soli $99! : Alcatel IDOL 4S scende di ben $200 sul Microsoft Store statunitense. Un tentativo di vendita o un semplice fuori tutto? Con la presentazione di Windows 10 Mobile, all’interno di Microsoft è nata la speranza di una possibile alleanza nel settore Mobile come quella presente nel desktop. Cercando di seguire le orme di Android, infatti, la multinazionale ha cercato di convincere diverse case a proporre dei loro device con Windows 10 Mobile, ...

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

Microsoft Foto per Windows 10 si aggiorna introducendo diverse novità [Insider] : Durante la giornata di ieri, l’app Microsoft Foto per Windows 10 si è aggiornata introducendo diverse novità per gli Insider nel canale Fast Ring. Changelog: Pop-up “Foto è tutto questo” ? Quando si apre l’app Foto compare un pop-up che spiega le funzionalità di Microsoft Foto; Aggiungi testo animato ? Nel menu “Modifica e crea” è stata aggiunta la voce “Aggiungi testo animato”, tramite questa ...

Microsoft : stop alle patch - PC non si avviano dopo l'aggiornamento di Windows 10 : Quando gli effetti di una soluzione sono peggiori delle cause del problema che si volevano eliminare. I problemi di sicurezza, e non, creati dai bugs di sicurezza Meltdown e Spectre, e che sta interessando la stampa, i blog e i forum specializzati in tecnologia di mezzo mondo, sembrano non placarsi. Proprio la settimana scorsa, il gruppo multinazionale di Redmond era corso ai ripari contro il dilagare dei bug Meltdown e Spectre nei portatili e ...

Cortana : Microsoft dismette il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Con la morte di Groove Musica e di tutti i servizi correlati, Microsoft dismette inaspettatamente a partire da oggi una delle funzionalità più comode e utilizzate di Cortana. Ci riferiamo, purtroppo, al riconoscimento musicale, implementato in praticamente tutti gli assistenti vocali e molto utile per conoscere istantaneamente il nome del brano che si sta ascoltando. Provando infatti adesso ad attivare il riconoscimento, qualunque sia la ...