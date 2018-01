Whatsapp | ecco le tre novità introdotte dall' aggiornamento

Whatsapp e la spazio di memoria occupato - ecco come risolvere il problema Video : Oramai gli utilizzatori di sistemi di messaggistica istantanea sono davvero tanti: anzi possiamo dire che la gran parte degli utenti #Smartphone utilizza i dispositivi mobili per i sistemi di messaggistica. Su tutte le app più utilizzate sono #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook. Di recente poi gli sviluppatori di WhatsApp hanno promosso una nuova versione business, utile per le aziende per comunicare in maniera veloce ed automatica con ...

Whatsapp e la spazio di memoria occupato - ecco come risolvere il problema : Oramai gli utilizzatori di sistemi di messaggistica istantanea sono davvero tanti: anzi possiamo dire che la gran parte degli utenti smartphone utilizza i dispositivi mobili per i sistemi di messaggistica. Su tutte le app più utilizzate sono WhatsApp, Telegram e Messenger di Facebook. Di recente poi gli sviluppatori di WhatsApp hanno promosso una nuova versione business, utile per le aziende per comunicare in maniera veloce ed automatica con la ...

Whatsapp - conoscete davvero l'applicazione? Ecco alcuni preziosi consigli Video : Se dovessimo fare un sondaggio online sulle applicazioni scaricate dagli utenti #Smartphone, di sicuro la maggior parte selezionerebbe la risposta sistemi di messaggistica istantanea. #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook sono solo alcune delle applicazioni più apprezzate e che sono diventate uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone. Ma come tali, hanno funzioni più reclamizzate, altre invece che passano in secondo ...

Whatsapp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti #Smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le Video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, [Video] oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Da #WhatsApp a #Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste ...

Whatsapp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - ecco quali : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocità e la facilità di utilizzo. Da WhatsApp a Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste applicazioni è ...

Whatsapp - l'ennesima truffa che riguarda Ikea - ecco di cosa si tratta Video : #WhatsApp, #Telegram, Messenger di Facebook: sono solo alcuni dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone. Merito di una velocita' e di una facilita' di utilizzo non indifferente: queste applicazioni infatti sono diventate uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti. Dalle chiamate alle Video chiamate [Video], fino ad arrivare ai messaggi vocali, queste sono solo alcune delle funzioni più ...

Whatsapp Business vs Whatsapp : Ecco le differenze : WhatsApp Business è disponibile ufficialmente per Android e finalmente fa il passo decisivo per conquistare il pubblico Aziendale che vuole un sistema di comunicazione diretto Quali sono le differenze di WhatsApp Business contro WhatsApp Classico? WhatsApp Business è ufficiale. Finalmente la società di Mark Zuckerberg abbraccia il mondo aziendale andando ad offrire un nuovo prodotto pensato per […]

Anteprima assoluta sull’aggiornamento Whatsapp con sticker : ecco l’alternativa alle emoticon : Sta per arrivare sul mercato un aggiornamento ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare Whatsapp, soprattutto per quanto riguarda gli utenti Android. Dopo aver trattato nei giorni scorsi le novità trapelate attraverso la beta 2.18.18, infatti, attraverso le versioni successive che possono essere ovviamente testate da chi ha deciso di partecipare al programma, sono trapelate alcune anticipazioni in merito agli sticker. A mio modo di ...

Whatsapp di nuovo a pagamento? Ecco la verità Video : #WhatsApp è la piattaforma più utilizzata per scambiare messaggi, chiamate, inviare foto ecc. Nell'ultimo periodo sono arrivate alcune nuove funzioni che hanno fatto molto piacere a tutti gli utenti della piattaforma. Una fra tutte riguarda ad esempio la possibilita' di cancellare i messaggi gia' inviati. Tale funzione ha riscosso molto successo, ma l'azienda non smettera' sicuramente di stupire i suoi clienti. La nuova bufala I primi utenti di ...

Whatsapp - ecco la super novità : si potrà inviare denaro da account ad un altro Video : Il 2018 potrebbe essere un altro anno importante per quanto riguarda i sistemi di messaggistica istantanea: considerato il crescente utilizzo di applicazioni come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook, gli sviluppatori stanno cercando di implementare al massimo queste applicazioni con il fine di fornire agli utenti un sistema sempre più innovativo. in questo inizio 2018 WhatsApp è sicuramente uno dei sistemi di messaggistica istantanea ...

Whatsapp : ecco come recuperare i messaggi cancellati per sbaglio Video : #WhatsApp è ormai per certo una delle applicazioni più utilizzate per scambiare #messaggi. L'app da' tante opportunita' ad i suoi consumatori, che sono ben lieti di accogliere tutte le nuove funzioni che vengono di volta in volta introdotte. Recentemente è stata introdotta una nuova versione della piattaforma chiamate Business, che è a disposizione per le piccole aziende. Tale app permettera' infatti a chi possiede un'attivita' di poter ...

Whatsapp : ecco come recuperare i messaggi cancellati per sbaglio : WhatsApp è ormai per certo una delle applicazioni più utilizzate per scambiare messaggi. L'app dà tante opportunità ad i suoi consumatori, che sono ben lieti di accogliere tutte le nuove funzioni che vengono di volta in volta introdotte. Recentemente è stata introdotta una nuova versione della piattaforma chiamate Business, che è a disposizione per le piccole aziende. Tale app permetterà infatti a chi possiede un'attività di poter comunicare in ...

Whatsapp : ecco come sapere chi spia il vostro account Video : Da un paio di anni a questa parte, #Whatsapp si è evoluto molto velocemente, al punto da non essere considerato più una semplice applicazione per lo scambio di #messaggi, ma un vero e proprio social network. Ovviamente, non è ai livelli di Facebook, Twitter e Instagram [Video], tuttavia può essere considerato in quella sfera. Infatti, non solo vengono inviati dei messaggi, ma anche file, foto, Video, allegati e si possono addirittura effettuare ...

Whatsapp business - ecco le caratteristiche della nuova applicazione Video : E' la novita' più interessante di questo inizio anno: merito di #WhatsApp e dei suoi sviluppatori che hanno lanciato una nuova applicazione. Parliamo di WhatsApp business, una nuova versione del noto sistema di messaggistica istantanea dedicata in particolar modo alle aziende. D'altronde oramai i sistemi di messaggi istantanea sono diventati uno dei primi mezzi di comunicazione utilizzati tramite #Smartphone, da WhatsApp a #Telegram fino ad ...