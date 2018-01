Whatsapp | c’è una app che “spia” tutti gli accessi online di un contatto

: "allora potremmo svolgere i colloqui tramite videochiamata di whatsapp?" "D'accordo, non c'è problema" Due colloqu… - AyQuePenaLaVida : "allora potremmo svolgere i colloqui tramite videochiamata di whatsapp?" "D'accordo, non c'è problema" Due colloqu… - TopaM79 : @DanieleC1974 Qualche volta ok. Ma chi ne abusa mi preoccupa. C'è un tizio che conosco che ha l'abitudine di mandar… - MelissalaRossa : RT @VirginRadioIT: Buongiorno Dr. Feelgood & Mr. Cotto è on-air. Con Rock & Talk dalle 08.00 con #AntonelloPiroso. Oggi in scaletta c’è anc… - PeriniPera : già è lunedì, già c’è nebbia che non si vede na mazza, già sto influenzata.. non potete mettervi anche voi su… - randagiume : RT @VirginRadioIT: Buongiorno Dr. Feelgood & Mr. Cotto è on-air. Con Rock & Talk dalle 08.00 con #AntonelloPiroso. Oggi in scaletta c’è anc… -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sin dalla nascita digli utenti si sono divisi in due fazioni, il minimalista senza l’orario relativo all’ultimo accesso e il più spensierato – come l’autore di questo articolo – che ha sempre lasciato attiva quest’opzione attiva. In soccorso dei più apprensivi sono però arrivati gli sviluppatori di di Netwa, dei ragazzacci russi che tramite un bot – un programma che simula l’interazione di un umano con un dispositivo – permette a chiunque di monitorare gli(e non solo) dei contatti scelti, anche se l’opzione è stata disattivata. Come funziona? Una volta installata Netwa vi basterà scegliere l’App di instant messaging utilizzata dalche volete monitorare (, VK.com o Telegram), inserire il numero di telefono della “vittima”, nominarlo a vostra piacere e attendere il ...