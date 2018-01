West Ham | no del Krasnodar al prestito di Smolov | si tratta

West Ham - si punta forte su Pellè : Sky Sport UK riporta di un clamoroso interessamento del West Ham per Graziano Pellè . L'ex nazionale italiano, dall'estate 2016 in Cina allo Shandong Luneng , dove guadagna 16 milioni l'anno, può essere ...

Pellè potrebbe tornare in Europa : assalto del West Ham : Graziano Pellè potrebbe tornare in Premier League. Trasferitosi in Cina allo Shandong Luneng nell’estate del 2016, l’attaccante italiano è finito nelle mire del West Ham che è in cerca di una prima punta dopo l’infortunio riportato da Andy Carroll ad una caviglia con rientro previsto a Primavera inoltrata. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, gli ‘Hammers’ hanno già avviato i contatti con il club ...

FA Cup : Liverpool eliminato - Tottenham salvo in extremis. Prima amara di Joao Mario con il West Ham : Il Wba fa fuori i Reds. La rete di Kane regala il replay agli Spurs con il Newport, Leicester a valanga sul Peterborough. Fuori Hammers e Watford

Esordio da brividi per Joao Mario - figuraccia del West Ham : Esordio da dimenticare per Joao Mario con la maglia del West Ham, figuraccia nella gara di FA Cup contro il Wigan (terza serie). Una doppietta di Grigg ha permesso al Wigan di approdare al quinto turno di FA Cup, due le reti, una nel primo tempo ed una nella ripresa. L’interista Joao Mario è entrato nella ripresa al posto di Zabaleta ma non è risultato decisivo, un inizio da brividi per il portoghese che deve dimostrare le qualità che non ...

West Ham - trattativa con l'Anderlecht per un giovane centrocampista : Non solo Joao Mario . Secondo Sky Sport , il West Ham continua a lavorare per portare alla corte di Moyes il giovane centrocampista belga dell' Anderlecht Leander Dendoncker .

Inter - UFFICIALE : Joao Mario in prestito al West Ham : Inter, UFFICIALE: Joao Mario in prestito al West Ham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, UFFICIALE Joao Mario – Era nell’aria già da ieri, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Joao Mario saluta l’Inter e va in prestito al West Ham. IL COMUNICATO UFFICIALE Questo il comunicato diramato pochi istanti fa dal sito del club ...

Calciomercato Inter - Joao Mario al West Ham : TORINO - È ufficiale, Joao Mario lascia l'Inter per vestire la maglia del West Ham. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il portoghese è stato ceduto 'a titolo temporaneo, fino al 30 giugno ...

Ufficiale - Joao Mario è un giocatore del West Ham : il comunicato con formula a sorpresa : Superate le visite mediche, Joao Mario è diventato ufficialmente un giocatore del West Ham. L’Inter ha annunciato sul proprio sito il passaggio del centrocampista portoghese al club inglese con una nota sul proprio sito: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del centrocampista portoghese Joao Mario al club londinese del West Ham”. Dal comunicato si evince che il portoghese ...

Calciomercato Inter - Joao Mario a Londra per visite con West Ham : riscatto fissato a 30 milioni : La cifra, inizialmente ritenuta ancora da concordare, è stata svelata dai colleghi inglesi di Sky Sport e dovrebbe consistere in 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Un importo che ...

