Vuelta a San Juan 2018 | zampata di Giacomo Nizzolo nell’ultima tappa! Najar fa sua la

Vuelta a San Juan - Wallays super davanti allo allo stadio Cantoni di San Juan : Najar rimane al comando : Wallays trionfa davanti allo stadio Cantoni di San Juan nella sesta e penultima tappa della Vuelta a San Juan 2018 E' Jelle Wallays il vincitore della sesta e penultima tappa della Vuelta a San Juan. ...

Ciclismo -Vuelta a San Juan - Ganna cerca 'alleati' : 'spero che oggi ci sia vento per...' : Filippo Ganna contento della prestazione realizzata nella quinta Vuelta a San Juan e oggi spera nel vento per risalire in classifica Filippo Ganna ha lottato con caparbietà nella quinta frazione della ...

Vuelta a San Juan 2018 : sull’Alto de Colorado trionfa il campione argentino Gonzalo Najar - che diventa leader della generale. Ganna cede nel finale ed è settimo : Grandi emozioni nella tappa regina della Vuelta a San Juan. Sul durissimo arrivo in salita dell’Alto de Colorado trionfa l’idolo locale Gonzalo Najar, campione nazionale argentino, che corre per la formazione del paese: il Sindicato Empleados Públicos of San Juan. Najar ha staccato tutti negli ultimi chilometri e sospinto dall’entusiasmo del pubblico di casa è andato a conquistare la vittoria in solitaria, balzando anche in testa alla classifica ...

Fernando Gaviria - caduta e infortunio alla Vuelta San Juan Video : È stato un debutto stagionale dolceamaro quello di #Fernando Gaviria alla Vuelta San Juan [Video]. Dopo aver vinto la tappa inaugurale della corsa argentina il campione della Quickstep è stato costretto a ritirarsi nella quarta frazione. Gaviria è caduto a circa 45 chilometri dall’arrivo ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. La corsa si è poi conclusa in volata, dopo che il gruppo si era spezzato momentaneamente in più ...

Ciclismo - Vuelta a San Juan : ecco le condizioni di Fernando Gaviria : Fernando Gaviria è caduto durante la quarta tappa della Vuelta a San Juan. ecco come sta il ciclista della Quick Step Floors Fernando Gaviria si è ritirato durante la quarta tappa della Vuelta a San ...

Vuelta a San Juan 2018 - Filippo Ganna : “Tappa difficile - la squadra mi ha aiutato. Mi godo il giorno di riposo da leader” : Filippo Ganna si riconferma leader per il secondo giorno della Vuelta a San Juan e subito dopo aver tagliato il traguardo di Villa San Agustin ha espresso le proprie sensazioni sulla tappa appena conclusa e su come stia affrontando questa corsa: Tappa difficile, quella di oggi, per fortuna la squadra mi ha aiutato alla grande quando si sono aperti i ventagli: Oliviero (Troia, ndr) e gli altri sono stati davvero impeccabili. Sono rimasto ...

Vuelta a San Juan 2018 : vince Richeze in volata. Piazzati Nizzolo e Pelucchi - Ganna resta leader : E’ un padrone di casa a trionfare nella quarta tappa della Vuelta a San Juan 2018, partita da San José Jachal e giunta a Villa San Agustín dopo 182.8 chilometri tutt’altro che complicati dal punto di vista altimetrico, ma duri per la conformazione delle strade. Si impone Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) che riesce a far non rimpiangere il ritiro del compagno di squadra Fernando Gaviria. In maglia bianca di leader resta il ...

Vuelta a San Juan : Ryan Mullen regala la sua maglia e diventa eroe per un giorno : Nella notte italiana di ieri, l'irlandese Ryan Mullen (Team Trek Segafredo) ha vinto la cronometro individuale della Vuelta a San Juan, imponendosi su un percorso di quattordici km e battendo per una manciata di secondi (venticinque per l'esattezza) l'azzurro Filippo Ganna (Team UAE Emirates). Dopo le varie cerimonie post gara, Mullen è stato costretto ad abbandonare la compagnia per presenziare alla conferenza stampa, effettuare il test ...

Vuelta a San Juan 2018 : Ryan Mullen vince la crono - Filippo Ganna nuovo leader della generale : Festa a due nella terza tappa della Vuelta a San Juan 2018: l’irlandese Ryan Mullen che ha ottenuto il successo di tappa e l’italiano Filippo Ganna (UAE Emirates) che invece ha conquistato la prima posizione della classifica generale. Mullen, giovane portacolori della Trek-Segafredo e campione nazionale irlandese contro il tempo, ha fatto segnare il tempo di 17’43” sui 14,4 chilometri della prova con partenza e arrivo a ...

Vuelta a San Juan 2018 : successo a sorpresa del costaricano Roman Villalobos - ottimo quarto posto per Filippo Ganna : Finale a sorpresa nella seconda tappa della Vuelta a San Juan. Infatti sul traguardo di Peri Lago Punta Negra arriva il successo del costaricano Roman Villalobos, che riesce a fare la differenza sullo strappo finale e poi supera in volata Ricardo Escuela e Tiesj Benoot, che erano usciti insieme a lui dal gruppo. La prima parte di gara è caratterizzata da una fuga di quattro corridori: Carlos Alzate (UnitedHealthcare), Gerardo Tivani ...

Vuelta di San Juan : primo acuto di Gaviria : primo acuto stagionale di Fernando Gaviria (Quick-step Floors). Il colombiano si è aggiudicato la prima tappa, da San Juan a Pocito (148,9 km, alla media di45,725 Km/h), della Vuelta di San Juan di ...

Vuelta a San Juan 2018 : Fernando Gaviria si impone in volata. Italia piazzata con Bonifazio - Pelucchi - Nizzolo e Belletti : E’ scattata oggi, con la prima frazione da San Juan a Pocito di 148.9 chilometri la Vuelta a San Juan, corsa a tappe argentina tradizionale ormai nell’inizio di stagione. Apertura in grande stile con una volata di gruppo su un arrivo pianeggiante: ad imporsi, conquistando così anche la maglia di leader della generale, è il favoritissimo di giornata, Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Pronti, via e parte una fuga: al comando Juan ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan : Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresenta il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui. Il capitano della Bahrain ...