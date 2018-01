Video Roma-Sampdoria 0-1 | highlights e gol della partita Serie A 22^ giornata

Video Gol Roma Sampdoria 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-01-2018 : Risultato Finale Roma-Sampdoria 0-1: Cronaca e Video Gol Zapata 22° Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. Finisce 0-1 all’Olimpico: la Sampdoria vince contro la Roma nel posticipo della 22° giornata della Serie A, portandosi a -4 proprio dalla squadra giallorossa. Una partita ricchissima di occasioni da gol da entrambe le parti, e per questo anche molto equilibrate. In luce i portieri delle due squadre, protagonisti di interventi ...

Diretta/ Roma-Sampdoria - risultato live 0-1 - streaming Video e tv : Zapata gela l'Olimpico : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

DIRETTA/ Roma-Sampdoria (risultato finale 0-1) streaming Video e tv : i blucerchiati sbancano l'Olimpico! : DIRETTA Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:38:00 GMT)

Milan-Lazio 2-1 - ma Cutrone segna di braccio : Video|Foto Roma ko in casa e fischiata : Per la prima volta i rossoneri vincono tre partite di fila. Il gol del baby attaccante, al 15’, viziato da un tocco sospetto: i biancocelesti non protestano e la Var non interviene

Roma-Sampdoria 0-1 pagelle - voti e highlights 22^ giornata : Zapata mette le ali ai doriani (Video) : Roma-Sampdoria 0-1 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: Zapata mette le ali ai doriani (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Sampdoria – Con un gol all’81 di Duvan Zapata la Sampdoria espugna l’Olimpico nell’ultimo posticipo della 22° giornata della Serie A 2017-2018. Per la squadra di Di Francesco è notte fonda, la ...

Diretta/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Zapata gela l'Olimpico : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:21:00 GMT)

Milan-Lazio 2-1 - ma Cutrone segna di braccio : Video|Foto Ora c’è Roma-Samp : 0-1 : Per la prima volta i rossoneri vincono tre partite di fila. Il gol del baby attaccante, al 15’, viziato da un tocco sospetto: i biancocelesti non protestano e la Var non interviene

DIRETTA/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-0) streaming Video e tv : assedio dei giallorossi : DIRETTA Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:56:00 GMT)

Diretta/ Roma-Sampdoria - risultato live 0-0 - streaming Video e tv : Viviano para un rigore a Florenzi! : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

Diretta/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Viviano para un rigore a Florenzi! : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:29:00 GMT)

Diretta/ Roma-Sampdoria - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Caprari non trova la porta : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

DIRETTA/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : miracolo di Alisson su Barreto : DIRETTA Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:14:00 GMT)

Diretta/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Caprari non trova la porta : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 20:53:00 GMT)

Milan-Lazio 2-1 - ma Cutrone segna di braccio : Video|Foto Ora c’è Roma-Samp : 0-0 : Per la prima volta i rossoneri vincono tre partite di fila. Il gol del baby attaccante, al 15’, viziato da un tocco sospetto: i biancocelesti non protestano e la Var non interviene