Vicenza | da anni non consegna la posta | in garage 570 kg di lettere

Presentate le liste elettorali vicentine di INSIEME con Psi - Verdi e prodiani : a Vicenza c'è Giovanni Coviello direttore di VicenzaPiù : Dal mondo dell'amministrazione pubblica, dell'impresa, della scuola pubblica, del giornalismo, del pacifismo, dell'arte e dell'ambientalismo. La lista "INSIEME" è parte della coalizione di ...

Portalettere imbosca la posta per 8 anni. Ecco cosa trova la Polizia nel suo garage di Vicenza : sequestro record : Da almeno otto anni, a partire dal 2010, ha nascosto parte della corrispondenza che da dipendente delle Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare. Ora un Portalettere “infedele”, un 56enne di origini napoletane residente in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Polizia del capoluogo berico. Gli investigatori hanno trovato più di mezza tonnellata, precisamente 573 chilogrammi, di invii postali nascosti all’interno del ...

Vicenza - da 8 anni non consegna la posta : 572 chili di lettere in garage : E' un autentico record quello che spetta a un portalettere infedele , un 56enne di origini napoletane e residente in provincia di Vicenza, dipendente delle Poste Italiane, denunciato dalla Polizia del ...

Musei civici Vicenza : raddoppiati gli incassi in quattro anni : raddoppiati gli incassi dei Musei civici di Vicenza in quattro anni: se nel 2014, infatti, erano stati staccati biglietti per un ammontare complessivo pari a 623.257 euro, nel 2017 l’incasso totale è stato di 1.256.718 euro, esattamente il 101,6% in più.…Continua a leggere →

Vicenza Calcio - chiesto il fallimento del club quarant’anni dopo il secondo posto in A. Paolo Rossi : “Grande amarezza” : Esattamente quarant’anni dopo il leggendario secondo posto nel campionato di serie A della stagione 1977-78, dietro la Juventus, il Vicenza Calcio è arrivato al capolinea. dopo gli stipendi non pagati ai calciatori e la minaccia di non scendere in campo, adesso arriva la richiesta formale di fallimento della società che alle un tempo si chiamava LaneRossi Calcio ed era finanziata dal gruppo tessile. La Procura della Repubblica ha chiesto ...

Convegno della Fondazione Roi con Dario Franceschini : c'era la Vicenza provinciale e senza Giovanni Villa al tavolo dopo tegola Anac : Perlopiù, per quello che abbiamo potuto captare e per quanto ci rivela oggi il Giornale di Vicenza, si è parlato di politica politicante, di vigilia elettorale, di prospettive per il PD nel Veneto, ...

Accoltella compagna e fugge/ Vicenza - arrestato Raffaele Busiello : si era allontanato con la figlia di 6 anni : Accoltella compagna e fugge portando con sé la figlia di sei anni: Raffaele Busiello individuato ed arrestato con le accuse di tentato omicidio e sequestro di persona.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Il commissariamento fast di Bene Banca e la telenovela di BPVi e Veneto Banca : dopo lo smemorato di Vicenza al senatore Gianni Girotto (non) ... : La stessa amnesia si è poi riscontrata nel corso dell'audizione di Vittorio Grilli, ex Ministro dell'Economia sino al 28.4.2013, al quale il senatore Girotto, rammentando dapprima la sentenza del ...

Il video dell'audizione di Gianni Zonin su VicenzaPiu.tv : dalle 18 (non) ha risposto alla commissione d'inchiesta : Pubblicato alle 17.39, aggiornato alle 21.02 e il 14 alle 0.25 col video integrale. Gianni Zonin va alla sbarra. Prima a Roma nell'aula al quarto piano di Palazzo San Macuto dove oggi pomeriggio (qui ...

Diretta streaming dell'audizione di Gianni Zonin su VicenzaPiu.tv : dalle 18 risponde alla commissione d'inchiesta : Gianni Zonin va alla sbarra. Prima a Roma nell'aula al quarto piano di Palazzo San Macuto dove oggi pomeriggio ( qui fra breve la Diretta streaming dalle 18 circa ) sfilerà davanti alla commissione di inchiesta sulle banche. E poi nell'aula C del tribunale di Vicenza, dove ieri si aperto il maxi-processo agli ex vertici della Popolare ...

Vicenza - frate di 90 anni aggredito fuori dal convento per 100 euro : è in ospedale : Un frate di 90 anni aggredito a scopo di rapina e ora in ospedale. Germano Contardo, in servizio pastorale nel convento di Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina (Vicenza) è stato assalito da due ...