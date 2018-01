: Venezia, a Volo Angelo solo in 20 mila - 'Stretta' su presenze massime domenica in Piazza San Marco - AnsaVeneto : Venezia, a Volo Angelo solo in 20 mila - 'Stretta' su presenze massime domenica in Piazza San Marco - VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Venezia, a Volo Angelo solo in 20 mila - Retenews24 : Venezia, a Volo Angelo solo in 20 mila - VENEZIA, 29 GEN – Domenica prossima in Piazza San Marco, per il Volo dell'… -

Leggi la notizia su ansa

(Di lunedì 29 gennaio 2018) ANSA, -, 29 GEN - Domenica prossima in Piazza San Marco, per ildell', per l'apertura del Carnevale di, sarà consentito un afflusso massimo attorno alle 20persone e l'...