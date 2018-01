Varsavia | ' I polacchi non non sono responsabili della Shoah'

: RT @RaiNews: Varsavia, la legge sulla #Shoah e l'ira di Netanyahu. "Cambiate la legge" che vuole vietare di dire che i campi di sterminio e… - piperlastrega : RT @RaiNews: Varsavia, la legge sulla #Shoah e l'ira di Netanyahu. "Cambiate la legge" che vuole vietare di dire che i campi di sterminio e… - macisimi : RT @RaiNews: Varsavia, la legge sulla #Shoah e l'ira di Netanyahu. "Cambiate la legge" che vuole vietare di dire che i campi di sterminio e… - Pasquale8625 : RT @RaiNews: Varsavia, la legge sulla #Shoah e l'ira di Netanyahu. "Cambiate la legge" che vuole vietare di dire che i campi di sterminio e… -

Leggi la notizia su tgcom24.mediaset

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il presidente Duda ha affrontato per la prima volta l'argomento in un discorso pubblico a Zory, nel sudPolonia. Condannando l'antisemitismo, Duda non ha nascosto però che anche fra i...