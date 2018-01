Valanghe in Valle d’Aosta | slavina invade strada | isolata frazione di Gaby

Valanghe Alto Adige : riaperta la strada per Vallelunga : riaperta la strada per la Vallelunga grazie al lavoro delle squadre del Servizio strade che hanno sgomberato le masse nevose scese a valle con le Valanghe: sul posto operativa la Commissione Valanghe competente che ha tenuto sotto osservazione i pendii più pericolosi a ridosso della strada. Anche la strada statale per il passo del Rombo è stata riaperta al transito. In vigore la chiusura invernale nel tratto compreso fra l’albergo ...

Valanghe : strada per Vallelunga ancora chiusa : In Alto Adige la strada provinciale per Vallelunga rimane chiusa ancora a causa del pericolo Valanghe cosi’ come la statale per il passo del Rombo, mentre la statale per il passo del Giovo e’ off-limits al traffico nelle ore notturne. Nel pomeriggio e’ stata invece riaperta la strada provinciale Burgusio-Slingia (SP 22). “Dato che il sole aumenta il pericolo di Valanghe, dovremo comunque ancora chiudere per motivi di ...

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina a Pila - travolto sciatore : Una valanga si è verificata nel comprensorio sciistico di Pila, sopra Aosta: uno sciatore è stato travolto, ed è stato successivamente estratto dalla neve illeso. La slavina si è staccata nella zona dell’impianto di risalita del Couis. Sul posto l’elicottero del soccorso alpino valdostano. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina a Pila, travolto sciatore sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta : cala il pericolo Valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d’Aosta, riaprono le strade e termina l’evacuazione per due famiglie e l’isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

Valanghe SULLE ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d’Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Valanghe in Vallelunga - elicotteri evacuano turisti e abitanti | Video : Le operazioni di soccorso dopo che la notte scorsa una slavina ha lambito un hotel e ha colpito i piani alti di una casa.

Valanghe - Alto Adige : oltre 3 metri di neve in Vallelunga : In Alto Adige e’ tornato il sole, ma il pericolo Valanghe resta al massimo livello (5 di 5) lungo la cresta di confine tra Resia e il Brennero. Quello in corso entrera’ nella storia come un inverno record: A Melago, in Vallelunga, dove oggi e’ stato evacuato un albergo, dal primo dicembre sono caduti complessivamente 3,3 metri di neve, solo negli ultimi sette giorni 1,4 metri, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. ...

Alto Adige : pericolo Valanghe “estremamente elevato” in Alta Val Venosta - evacuazione in elicottero per un centinaio di turisti a Vallelunga : “Continua ad essere estremamente elevato (grado 5, il massimo della scala) il pericolo valanghe in Alta Val Venosta“: lo spiega in una nota la provincia autonoma di Bolzano. “Nella serata di ieri è stato attivato il Centro funzionale della Protezione civile, che questa mattina è stato visitato anche dal Commissario del governo Vito Cusumano al quale è stata fatta una panoramica della situazione. Il direttore della Protezione ...

Pericolo Valanghe Valle d'Aosta : slavina vicino Oyace. Nessuna vittima - : Sfiorata una casa in prossimità della zona del Grand Combin. A fini precauzionali, sono state evacuate diverse strade regionali

Pericolo Valanghe in Valle d’Aosta : evacuazioni a Champoluc : In riferimento alla situazione di alto rischio valanghe il sindaco di Ayas ha disposto l’evacuazione della parte vecchia della frazione di Champoluc. L’8 gennaio scorso i residenti evacuati nella zona erano stati una trentina. Il sindaco ha disposto inoltre la chiusura della strada Champlan-Champoluc. L'articolo Pericolo valanghe in Valle d’Aosta: evacuazioni a Champoluc sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - rischio Valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...