Usa | aziende guardano a produrre cobalto indispensabile per i veicoli elettrici

Rag Usa - allarme crisi aziende zootecniche : A Ragusa è allarme per la crisi delle aziende zootecniche . La denuncia della consigliera comunale Elisa Marino.

RagUsa - cantieri edili e aziende agricole irregolari : sanzioni per 25 mila euro : Attività ispettiva dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa: 6 lavoratori in nero, sospesa 1 attività, sanzioni per 25 mila euro.