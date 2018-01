Uomini&Donne | Mariano Catanzaro criticato dall' ex fidanzata

: RT @il_pucciarelli: Non male anche l'evoluzione, assolutamente naturale, di Mattia Mor: Uomini e Donne, Grande Fratello, im-prenditore, Leo… - DamnMonta : RT @il_pucciarelli: Non male anche l'evoluzione, assolutamente naturale, di Mattia Mor: Uomini e Donne, Grande Fratello, im-prenditore, Leo… - 1970Germano : Libri liberi. A #Bologna la #libreria dove non si vende ma si regala #AnnaHilbe «Dovunque si bruciano i libri, si f… - CinziaePaolo : RT @lucabattanta: Su Cielo c'è il programma di amori poligami naturalmente fanno vedere prima una donna con due uomini ma lo scopo è sdogan… - meryanne61 : RT @1emi1: Abbiamo davanti agli occhi i peccati degli altri uomini ma i nostri li portiamo sulla schiena #Seneca/Delacroix #DonneInArte #D… - msigillo : RT @ultimenotizie: Nove morti, cinque soldati, oltre a dieci feriti. E' il bilancio ufficiale dell'attacco di questa mattina all'accademia… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Nelle puntate di questa settimana ci sono stati tanti colpi di scena negli studi televisivi di Uomini&Donne.Nelle registrazioni andate in onda del trono over, l'opinionista Tina Cipollari ha voluto regalare una cena romantica con un gigolò a Gemma Galdani e Anna Tedesco, dopo essere andata via a causa di Giorgio Manetti, ha deciso di tornare per rimettersi in gioco. per quanto riguarda il trono Classico, invece, ci sono state tante novita' che hanno catturato l'attenzione del pubblico italiano. Per l'ennesima volta i riflettori sono puntati sul corteggiatore Lorenzo Riccardi, dato che è contesoe troniste, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nelle prossime puntate il ragazzo si dichiarera' per la seconda, ma molti credono che non sia una scelta dettata dal cuore perché mostra di avere un interesse anche per Sara. Quest'ultima nel frattempo sta approfondendo la conoscenza ...