Una lente a contatto smart che aiuta i pazienti diabetici : Un team di ingegneri e scienziati dei materiali dell’Ulsan National Institute of Science and Technology, in Corea, ha appena sviluppato un test per il diabete di ultima generazione che consente di misurare i livelli di glucosio del paziente indossando un paio di speciali lenti a contatto. Dotate di un set di minuscoli sensori in grafene, le lenti percepiscono infatti le variazioni di questo zucchero nelle lacrime, e quando i livelli del ...

Una lente a contatto smart che aiuta i pazienti diabetici : Un team coreano ha da poco sviluppato lenti smart che misurano il livello di glucosio dei pazienti nelle lacrime

Nintendo : spunta in rete Una foto della vecchia sede risalente a circa 130 anni fa : Mentre ogni giorno vi riportiamo le ultimissime novità provenienti dal mondo videoludico, e quindi anche da Nintendo, ecco che oggi facciamo un bel salto nel passato grazie a un'interessante immagine spuntata in rete e riportata da Polygon.La foto in questione ritrae la vecchia sede di Nintendo risalente a circa 130 anni fa, nel periodo Meijii giapponese. Sotto la guida dell'omonimo imperatore, questa epoca, che va dal 1868 al 1912, è una tappa ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Douglas Costa guida alla vittoria Una Juventus non eccellente - 1-0 al Genoa : La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di Calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini. Parte ...

I videogiochi rendono le persone violente? University of York : nessUna prova a sostegno di questa correlazione : I videogiochi violenti possono portare a un comportamento violento? Ci sono delle correlazioni tra giocare a titoli violenti e il comportamento? Queste domande sono spesso al centro di non poche discussioni e spesso di luoghi comuni sostenuti da persone che del nostro medium preferito sanno poco o nulla. Non mancano fortunatamente le ricerche di professionisti e universitari che cercano quanto meno di sfatare qualche luogo comune di troppo, ...

“Milza Blues” di Davide Ficarra : il sussulto rabbioso e dolente di Una generazione : Milza Blues è una zampata felina. E mi ricorda inevitabilmente lo slancio di Davide alla “conquista” di una Presidenza imbolsita e sin troppo prudente che permise alla Pantera, movimento allora nascente, di egemonizzare l’orientamento di un’Assemblea di Ateneo. Correva l’anno 1989. Milza Blues (Navarra Editore, 2017) è azione, nel ritmo, blues per l’appunto, nello sviluppo e nei presupposti: […]

Corbara - litigano violentemente per Una donna : ricoverati due 40enni : Corbara. Lite violenta a Corbara nella serata di venerdì. Come riportato dal quotidiano "La Città", due uomini se le sono date di santa ragione a causa di una donna: i due contendenti, uno di Scafati ...

“Milza Blues” di Davide Ficarra : il sussulto rabbioso e dolente di Una generazione : Milza Blues è una zampata felina. E mi ricorda inevitabilmente lo slancio di Davide alla “conquista” di una Presidenza imbolsita e sin troppo prudente che permise alla Pantera, movimento allora nascente, di egemonizzare l’orientamento di un’Assemblea di Ateneo. Correva l’anno 1989. Milza Blues (Navarra Editore, 2017) è azione, nel ritmo, blues per l’appunto, nello sviluppo e nei presupposti: […]

Trump - il medico : "La sua salute è eccellente". Bufera su Una pornostar : "Il presidente la pagò 130.000 dollari" : La salute di Donald Trump è «eccellente». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto...

Trump - parla il medico : 'La sua salute è eccellente'. Bufera su Una pornostar : 'Il presidente la pagò 130.000 dollari' : ... ma a tutte le persone di origine africana nel mondo'. L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, 'crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'...

Trump - parla il medico : "La sua salute è eccellente". Bufera su Una pornostar : "Il presidente la pagò 130.000 dollari" : Le condizioni di salute di Donald Trump sono «eccellenti». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto...

Usa - medico Casa Bianca : Trump gode di Una salute eccellente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente". Lo afferma il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame ...

Casa Bianca : gli esami medici di Trump mostrano Una “salute eccellente” : Gli esami medici a cui è stato sottoposto Donald Trump mostrano che il presidente ha “una salute eccellente“: lo ha reso noto la Casa Bianca. Trump è stato sottoposto venerdì agli esami medici annuali nel Walter Reed National Military Medical Center, nel Maryland. I dettagli sui risultati degli esami saranno resi pubblici venerdì prossimo. Trump ha passato tre ore nella struttura, situata a Bethesda, nel Maryland, vicino Washington, ...

In Svizzera Una legge “protegge” le aragoste : è vietato buttarle vive nell’acqua bollente : In Svizzera una legge “protegge” le aragoste: è vietato buttarle vive nell’acqua bollente Stop alle crudeltà in cucina in Svizzera, che si schiera dalla parte dei crostacei. Dal primo marzo le aragoste andranno rigorosamente stordite prima di finire in pentola.Continua a leggere Stop alle crudeltà in cucina in Svizzera, che si schiera dalla parte dei […] L'articolo In Svizzera una legge “protegge” le aragoste: è vietato buttarle vive ...